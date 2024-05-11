Он добавил, что Россия уже не впервые пытается создавать проблемы для ВСУ в плане логистики.

Российские захватчики заявили, что якобы взорвали мост через реку Северский Донец вблизи Старого Салтова на Харьковщине. Военный эксперт Александр Мусиенко оценил ситуацию.

Как он отметил в эфире "24 канала", даже если это правдивая информация, к критическим последствиям это не приведет. Эксперт добавил, что Россия уже не впервые пытается создавать проблемы для ВСУ в плане логистики.

"Это не первая попытка. Так же враг уничтожал мосты через Оскол еще даже в 2022 году, когда убегал от наступления украинских войск. Потом были еще попытки. То есть Россия системно пытается вывести из строя логистику и создавать проблемы", – заявил Мусиенко.

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По его словам, цель таких действий врага– отрезать левый берег реки от правого, и россияне уже прибегали к таким действиям. Он подчеркнул, что намерение врага "совершенно очевидно".

"Решают ли такие действия проблему полного отрезания? Нет. Потому что всегда можно возвести понтонные переправы. Это не настолько большие и широкие реки. Поэтому это не является чем-то таким, что будет иметь катастрофическое влияние и можно будет говорить, что нашу группировку отрезали. Совсем нет", – отметил Мусиекно.

Также у Сил обороны есть мостоукладчики, предоставленные западными партнерами. Россияне могут наносить удары и по понтонным переправам, однако попасть в такую цель довольно сложно.

Наступление РФ на Харьковщине

10 мая в Министерстве обороны Украины сообщили об обострении на Харьковщине. Около 5 утра состоялась попытка прорыва российскими оккупантами нашей линии обороны под прикрытием бронетехники. Для усиления обороны на этом участке фронта туда были направлены резервные подразделения.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что такие действия врага являются попыткой захватить еще хотя бы маленькую часть территорий для улучшения своих позиций перед тем, как Украина выйдет из дефицита вооружения и техники. По его словам, украинские защитники готовились к такому развитию событий.

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