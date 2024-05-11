Ситуация на фронте обострилась.

За 11 мая на фронте в Украине зафиксировали 108 боевых столкновений, сообщает Генштаб ВСУ.

Война в Украине - ситуация на фронте 11 мая

Отмечается, что на самых "горячих" направлениях фронта ситуация следующая:

На Северском направлении противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины; артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов.

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На Харьковском направлении армия РФ, при поддержке авиации, осуществлял атаки в районах населенных пунктов Стрелечья, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище, Плетеневка Харьковской области; нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Вильча, Липцы, Лиман, Избицкое, Веселое, Петровка, Казачья Лопань, Синельниково, Волчанск Харьковской области.

На Купянском направлении ВСУ отбили 15 атак; под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Петропавловка, Степная Новоселовка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении ВСУ отбили 6 атак; от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов.

На Бахмутском направлении ВСУ отбили 28 атак; под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 15 населенных пунктов.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено более 20 атак в районах населенных пунктов; артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов.

На Новопавловском направлении россияне 7 раз пытались прорвать оборону ВСУ: под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов.

На Ореховском направлении армия РФ 11 раз атаковала позиции ВСУ; артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов.

На Херсонском направлении россияне не отказываются от намерения вытеснить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра; совершили 2 безуспешные атаки; артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов.

Потери России в Украине 11 мая

Сообщается, что авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по 1 артиллерийскому средству, 3 радиолокационным станциям и 4 районам сосредоточения личного состава российских войск.

Тем временем россияне нанесли 7 ракетных и 74 авиационных удара, совершил 83 обстрела из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по позициям украинских войск и населенных пунктах.

"Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры", - отмечается в сообщении.

Напомним, общие боевые потери России в Украине с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составляют 481 030 человек личного состава. За минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 1 320 российских захватчиков

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