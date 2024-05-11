Нанести поражение российскому террору возможно только конкретным оружием, подчеркнул президент Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что помогает только привезенное в нашу страну оружие, а не объявленное.

Об этом глава государства сообщил в Telegram. Как отметил Зеленский, сейчас каждая система ПВО, каждая противоракета - это буквально то, что спасает жизни, дает жить украинским городам и громадам.

"Важно, чтобы партнеры поддерживали наших воинов и украинскую стойкость своевременным снабжением. Действительно своевременным. Пакет, который действительно помогает, - это привезенное в Украину оружие, а не только объявленное", - подчеркнул Зеленский.

Видео дня

Он сказал, что российский террор должен проиграть. "И это возможно сделать только конкретной силой, конкретным оружием", - добавил президент. Президент также сказал, что жизнь должна выигрывать. Он также поблагодарил всех в мире, кто Украине в этом помогает.

В центре внимания помощь украинцам - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, 10 мая Владимир Зеленский на фоне оживления боев на востоке заявил, что не все международные партнеры Украины выполняют договоренности насчет быстрой поставки новой помощи. В частности, Украине нужно, чтобы партнеры ускорили поставки оружия.

Вас также могут заинтересовать новости: