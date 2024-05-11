Украина подверглась нападению со стороны РФ, и в какой-то момент мы должны быть в состоянии отговорить Россию от дальнейшего продвижения, подчеркнул президент Франции.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что нужно предоставлять украинцам больше оборудования, чтобы они смогли противостоять агрессии РФ.

У президента спросили, придется ли французам воевать, и он дал развернутый ответ, пишет Le Figaro. "Украина подверглась нападению со стороны России, и в какой-то момент мы должны быть в состоянии отговорить Россию от дальнейшего продвижения. В Украине на карту поставлен суверенитет и территориальная целостность этой страны. Но верховенство права, наши общие правила также поставлены на карту. И если мы допускаем это в Украине, то это закон сильнейшего. И мы не можем быть в безопасности, это происходит за 1500 километров от нас", - сказал Макрон.

По его словам, от ситуации в Украине зависит безопасность Франции. "Поэтому мы должны поставлять больше оборудования украинцам, но мы также должны сказать сейчас, если россияне заходят слишком далеко, все мы, европейцы", - заявил глава государства. Макрон подчеркнул, что европейцы "должны быть готовы действовать, чтобы убедить их (оккупантов, - Ред.)".

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"Так что нет, я изо всех сил надеюсь, что нам не придется воевать. Нет, Франция - не военная страна, а мирная. Но да, если мы хотим мира, мы должны его защищать. Вот почему мы должны вооружаться, и вот почему мы должны быть сдерживающим фактором и иногда вызывать доверие у наших противников, говоря им: "Если вы зайдете слишком далеко и будете угрожать нашим интересам, моей собственной безопасности, то я не исключаю вмешательства", - подчеркнул он.

Помощь украинцам во время войны - что сообщалось

Эммануэль Макрон ранее говорил, что западные государства способны перебросить на украинскую территорию свои войска, если возникнет необходимость. Потом в США и ЕС заявили, что в Украине их солдаты воевать не будут.

В начале мая издание la Repubblica сообщало, что НАТО определило несколько "красных линий", в случае пересечения которых российской стороной силы Альянса вмешаются в войну в Украине.

Позже стало известно, что власти Франции придумали новый способ помощи Украине - в рамках программы "Куколка бабочки" французы планируют передать Киеву дальнобойные ракеты Scalp, которые были собраны из просроченных компонентов или просто срок годности которых уже истек.

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