Необходимо пересмотреть тариф на электроэнергию для населения, потому что сейчас он не покрывает стоимость производства электроэнергии Энергоатомом и Укргидроэнерго. Об этом заявил энергетический эксперт Геннадий Рябцев отвечая на вопрос, поможет ли пересмотр тарифа в восстановлении энергосистемы.

"Энергоатом и Укргидроэнерго сейчас работают ниже себестоимости. Они отпускают электрическую энергию бытовым потребителям по себестоимости по цене, которая в полтора-два раза ниже, чем тратится средств на генерацию этой энергии. Поэтому все эксперты профильные, все без исключения профильные эксперты говорят, что нужно повышать цены и тарифы, в том числе для бытовых потребителей", - сказал он.

Рябцев добавил, что пересмотр тарифа также поможет в восстановлении энергосистемы, которая пострадала в результате российских атак.

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Он пояснил, что на ремонты нужны оборотные средства. Также деньги нужны для закупки необходимого оборудования и оплаты труда энергетиков, которые работают сверхурочно.

Ранее заместитель министра энергетики Николай Колесник заявлял, что благодаря прошлогоднему пересмотру тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей украинская энергосистема получила 3 ГВт мощностей.