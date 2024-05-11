Звездная семья отметила особенный праздник.

Известная украинская телеведущая Лилия Ребрик и ее муж Андрей Дикий окрестили младшую дочь Аделину. Ведущая очаровала кадрами с семьей.

На своей странице в Instagram Лилия Ребрик поделилась, что крещение состоялось в одном из столичных храмов. Важный день семья отметила в кругу самых близких. Телеведущая рассекретила, что крестными родителями Аделины стали коллеги Ребрик - ведущий Анатолий Анатолич и Ирина Хоменко.

"Такие дни, как этот, я забираю в копилку своих счастливых воспоминаний. Потому что счастье - это мгновения, когда чувствовал полную гармонию и спокойствие. Это - люди, которые были рядом. Это - весна, солнце и зелень вокруг. И чувствовать в темные времена такой свет внутри - чрезвычайно ценно. Это был очень теплый во всех смыслах день. Очень уютный. Очень семейный. Очень наш день", - написала под фото Ребрик.

Видео дня

В фотоблоге Лилия опубликовала фотографии с крещения, на которых впервые показала лицо девочки. Все члены звездной семьи были одеты в светлые вышиванки.

Крестный отец Анатолий Анатолич уже успел прокомментировать важное событие. Он трогательно написал: "Для меня большая честь стать крестным отцом для Аделины. С моей любимой Ребрик мне посчастливилось работать, а с семьей Андрея и Лили стать близкими друзьями".

Напомним, ранее Лилия Ребрик показала, какое празднование устроила на день рождения дочери.

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