Страны НАТО пытаются максимально учесть опыт Украины в войне против России.

В Эстонии и других странах на восточном фланге НАТО происходит самая масштабная за десятилетие серия военных учений, в которых западные армии учатся воевать с учетом опыта Украины. При этом в НАТО не скрывают, что готовятся противостоять именно российской армии, пишет The Independent.

"Боевые вертолеты Apache ведут обстрел в поддержку войск на земле, которые штурмуют позиции России. Серия укрепленных окопов была очищена в ожесточенном ближнем бою, а контратака отбита с использованием беспилотников и ракет", - описывает издание один такой учебный бой.

Командующий британскими силами в Балтике бригадный генерал Джайлс Харрис рассказывает, что понимание стратегического контекста учений у солдат сейчас другое, чем было в предыдущие годы. И то, что учения проходят рядом с российской границей дает понимание их важности.

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"Это очень срочно. Я не буду гадать о том, что может или не может произойти. Наша работа, как военного персонала, заключается в том, чтобы быть готовыми. Нет смысла ждать (...), мы должны подготовиться сейчас. И то, что происходит в Украине, дает нам уроки, которые мы должны выучить", - объясняет он.

Подполковник Дэвид Ламберт из британской армейской авиации подчеркивает, что учения проводятся настолько реалистично, насколько возможно.

"Никакой искусственности в них нет. Это такое же хорошее обучение от самого низкого уровня до самого высокого. Мы готовы к бою сегодня", - заявил он.

То, что происходит в Украине, анализируется и используется для калибровки военных игр, от способов использования беспилотников до противодействия российской тактике "мясных штурмов".

Перспектива войны России против НАТО

Как писал УНИАН, в последнее время президент Франции Эммануэль Макрон делает расплывчатые заявления о возможности отправки французских войск в Украину. Он избегает говорить о прямом участии французских солдат в боевых действиях в Украине, но предупреждает, что Франция будет реагировать, если Россия зайдет слишком далеко.

Вместе с тем непосредственно в руководстве НАТО не верят, что Россия сама может решиться на прямой конфликт с НАТО. Заместитель генсекретаря НАТО Мирча Джоане заявил, что сейчас Россия "не имеет ни намерения, ни возможности" напасть на какую-то из стран Альянса.

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