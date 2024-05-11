Какой церковный праздник отмечают 12 мая по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

12 мая у православных верующих Антипасха - первое воскресенье после Пасхи, Фомино воскресенье. О традициях дня, его приметах и запретах и что отмечают в церкви 12 мая по старому стилю - рассказываем в материале.

12 мая 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

12 мая по новому и старому стилю - Антипасха, воскресенье, следующее за пасхальным. Многих смущает приставка "анти" в слове "Антипасха", но на самом деле она означает не "против Пасхи", а "вместо, взамен".

Праздник Антипасхи - это продолжение Пасхи, повторение пасхального торжества в ближайший воскресный день. Антипасха является своеобразным отданием Христова Воскресения, хотя по церковным канонам Пасху отмечают 40 дней - до Вознесения Христова. Все это время верующие приветствуют друг друга: "Христос Воскресе!", и отвечают - "Воистину Воскресе!"

Видео дня

Также в этот день церковь вспоминает, как апостол Фома дотронулся до ран Иисуса - Фома не мог поверить, что Христос воскрес и хотел сам убедиться в этом. Поэтому в церковном календаре Антипасха значится еще и как Фомино воскресенье, а эта история дала начало известному выражению - "Фома неверующий".

Церковный праздник 12 мая по старому стилю - день памяти девяти мучеников в Кызице, преподобного Мемнона, чудотворца.

О чем говорят приметы на 12 мая

По приметам дня судят о погоде летом и урожае:

ночь на 12 мая звездная - к богатому урожаю;

ясная погода на восходе - лето будет сухое жаркое;

муравьи ищут сухое место - жди дождя;

много оводов - будет отменный урожай огурцов.

Замечали также, что если летает много майских жуков, то в августе будет сильная засуха.

Что можно делать 12 мая

В этот день хорошо пойти на службу в церковь. Часто после службы верующие идут на кладбище, чтобы помянуть умерших, помолиться за их упокой, поэтому этот день также называют Проводы. С собой берут пасхи и крашенки, сладости и раздают их там в качестве милостыни. Это на самом деле не церковная традиция, но она закрепилась во многих регионах Украины. Согласно церковным канонам день поминания умерших - это Радоница, которая в этом году будет во вторник, 14 мая.

Антипасха - это также первый день после Великого поста, когда может совершаться таинство венчания, поэтому с этого дня в старину начинался сезон свадеб и сватаний, а сам праздник называется Красная горка. Даже сложилась пословица: "Кто на Красной горке женится, тот вовек не разведется".

Также в народе в этот день принято накрывать праздничный стол, а на обед приглашают родственников, это считается доброй приметой.

Что нельзя делать 12 мая

На Антипасху нельзя ругаться и скандалить. Традиционно в этот день откладывают тяжелую работу, и, по возможности, не занимаются рукоделием и уборкой. Нельзя в Фомино воскресенье отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается - любое доброе дело будет вознаграждено свыше, а отказ может накликать череду неудач.

На кладбище не следует оставлять на могилах еду, и, тем более, алкоголь - все, что принесли, нужно раздать другим. Также священники призывают не нести на кладбище искусственные цветы - возьмите живые.

Народные приметы не советуют в Фомино воскресенье надолго оставаться в одиночестве - удача отвернется.

12 мая - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Герман, Денис, Евдокия, Иван, Петр, Семен, Федор.

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