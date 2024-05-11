Это могло бы разгрузить украинские силы противовоздушной обороны на других участках фронта.

Члены немецкого парламента от правительственных "Зеленых" и "Свободных демократов", а также оппозиционной ХДС выступают за то, чтобы системы противовоздушной обороны стран НАТО сбивали дроны над западной частью Украины.

"Это разгрузит украинскую противовоздушную оборону и позволит ей защитить фронт", - заявил представитель ХДС Родерих Кизеветтер.

В качестве примера, оппозиционер вспомнил об Израиле, которому в апреле США, Франции и Великобритания помогли отразить массированную воздушную атаку со стороны Ирана и его прокси. По его словам, это говорит о том, что государства, которые в подобной ситуации оказали помощь, автоматически не становятся сторонами конфликта.

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По данным издания FAZ, идея использования систем ПВО НАТО, развернутых в Румынии и Польше и управляемых силами НАТО, для сбивания российских беспилотников над Западной Украиной была предложена Нико Ланге, экспертом Мюнхенского совета безопасности (MSC) и бывшим заместителем генерального секретаря НАТО предложенный генерал-лейтенантом Хорстом Генрихом Браусом.

По словам Ланге, это позволило бы создать 70-километровую безопасную зону на украинской границе и могло бы разгрузить украинские силы противовоздушной обороны на других участках фронта.

Возможность сбития российских ракет войсками НАТО

Если бы Польша закрыла часть украинского неба, это бы позволило Украине переместить установки и ракеты - которые и без того в дефиците - в другие регионы. Об этом рассказал представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

"Первые размышления об этом появились после того, как российская ракета залетела в воздушное пространство Польши. Тогда возникли разговоры, что Польша могла бы закрыть хотя бы часть запада Украины. Это бы позволило переместить наши установки и без того дефицитные ракеты, которые постоянно нуждаются в пополнении, на другие объекты. У нас в Украине множество важных объектов и большая территория - ее не покрыть только наземными установками", - пояснил он.

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