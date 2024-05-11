Сегодня, 11 мая, в 22:00 состоится финал самого масштабного песенного конкурса "Евровидение-2024". УНИАН будет вести текстовую трансляцию, чтобы вы ничего не пропустили.
Кто будет выступать в финале "Евровидения-2024"
В финале выступят представители 20 стран, а также страны "большой пятерки" - Испания, Германия, Италия, Великобритания, Франция. Кроме того, в финале мы увидим выступление представителя Швеции, как страны-победительницы в 2023 году.
- Латвия - Dons
- Австрия - Kaleen
- Нидерланды - Йост Кляйн
- Норвегия - Gate
- Израиль - Эден Голан
- Греция - Марина Сатти
- Эстония - 5miinust и Puuluup
- Швейцария - Nemo
- Грузия - Нуци Бузаладзе
- Армения - LADANIVA
- Сербия - TEYA DORA
- Португалия - iolanda
- Словения - Raiven
- Украина - alyona alyona & Jerry Heil
- Литва - Silvester Belt
- Финляндия - Windows95man
- Хорватия - Baby Lasagna
- Кипр - Silia Kapsis
- Ирландия - Bambie Thug
- Люксембург - TALI
Кому букмекеры пророчат победу
Ранее на первом месте долго держались Alyona Alyona и Jerry Heil, однако позже их подвинул представитель Хорватии - Baby Lasagna с песней "Rim Tim Tagi Dim". Уже более месяца он держится на первом месте в рейтинге букмекеров.
На втором месте оказался Израиль (Эден Голан "Hurricane"), на третьем - Швейцария (Nemo "The Code"), на четвертом - Франция (Slimane "Mon amour"), а закрывает пятерку лидеров Украина (Alyona Alyona & Jerry Heil "Teresa & Maria").
Где посмотреть финал "Евровидения-2024"
В Украине прямая трансляция Евровидения 2024 в реальном времени будет вестись на трех площадках:
Также Евровидение можно посмотреть онлайн на платформе кино и телевидения Киевстар ТВ без дополнительной платы независимо от мобильного оператора или интернет-провайдера.