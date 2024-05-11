Дуэт выступит в финале под номером 2 / Скриншот Instagram

Сегодня, 11 мая, в 22:00 состоится финал самого масштабного песенного конкурса "Евровидение-2024". УНИАН будет вести текстовую трансляцию, чтобы вы ничего не пропустили.

Кто будет выступать в финале "Евровидения-2024"

В финале выступят представители 20 стран, а также страны "большой пятерки" - Испания, Германия, Италия, Великобритания, Франция. Кроме того, в финале мы увидим выступление представителя Швеции, как страны-победительницы в 2023 году.

  • Латвия - Dons 
  • Австрия - Kaleen 
  • Нидерланды - Йост Кляйн
  • Норвегия - Gate 
  • Израиль - Эден Голан 
  • Греция - Марина Сатти
  • Эстония - 5miinust и Puuluup 
  • Швейцария - Nemo
  • Грузия - Нуци Бузаладзе
  • Армения - LADANIVA 
  • Сербия - TEYA DORA 
  • Португалия - iolanda 
  • Словения - Raiven 
  • Украина - alyona alyona & Jerry Heil
  • Литва - Silvester Belt 
  • Финляндия - Windows95man 
  • Хорватия - Baby Lasagna 
  • Кипр - Silia Kapsis
  • Ирландия - Bambie Thug 
  • Люксембург - TALI

Кому букмекеры пророчат победу

Ранее на первом месте долго держались Alyona Alyona и Jerry Heil, однако позже их подвинул представитель Хорватии - Baby Lasagna с песней "Rim Tim Tagi Dim". Уже более месяца он держится на первом месте в рейтинге букмекеров.

На втором месте оказался Израиль (Эден Голан "Hurricane"), на третьем - Швейцария (Nemo "The Code"), на четвертом - Франция (Slimane "Mon amour"), а закрывает пятерку лидеров Украина (Alyona Alyona & Jerry Heil "Teresa & Maria").

Где посмотреть финал "Евровидения-2024"

В Украине прямая трансляция Евровидения 2024 в реальном времени будет вестись на трех площадках:

  • телеканал Суспільне Культура;
  • сайт Суспільне Культура;
  • сайт Суспільне Євробачення.

Также Евровидение можно посмотреть онлайн на платформе кино и телевидения Киевстар ТВ без дополнительной платы независимо от мобильного оператора или интернет-провайдера.

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