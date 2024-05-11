Аналитик предостерег от высоких ожиданий от одного вида оружия.

Поставка F-16 американского производства может сыграть решающую роль в попытках Украины вернуть оккупированный Крым, который станет особенно уязвимым после получения Украиной истребителей. Об этом в комментарии изданию Business Insider заявил эксперт по вопросам обороны, аналитик Гаагского центра стратегических исследований Фредерик Мертенс.

Эксперт считает, что нанося удары по российским наземным системам противовоздушной обороны, Украина "готовит почву" для будущих авиаударов после прибытия истребителей F-16.

При этом аналитик предостерег от высоких ожиданий от одного вида оружия.

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"Мы должны быть осторожными, чтобы не переоценить влияние ограниченного количества истребителей F-16", - отметил Мертенс.

Он добавил, что россияне имеют относительно ограниченное пространство для маневра на полуострове, пополнение их запасов зависит от Керченского моста, и "Путину здесь есть что потерять как в политическом, так и в военном плане".

Самолеты F-16 для Украины - детали

Украина получит первые американские истребители F-16 от западных партнеров уже через несколько недель.

Об этом пишет британская газета Evening Standard со ссылкой на высокопоставленный военный источник. "Первые истребители F-16, которые будут поставлены с Запада, прибудут в Украину в течение нескольких недель", - рассказал он.

Отмечается, что истребители, которые должны помочь украинской армии противостоять превосходству РФ в воздухе, должны быть поставлены в июне-июле. Какие именно страны передадут эти самолеты - не указывается.

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