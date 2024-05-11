Первый Глобальный саммит мира состоится 15-16 июня в Швейцарии.

Канада примет участие в первом Глобальном саммите мира, который состоится в июне в Швейцарии. Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо, опубликовав сообщение в Twitter.

"Первый саммит мира для Украины состоится в июне, и Канада примет в нем участие. Я с нетерпением жду возможности присоединиться к другим мировым лидерам для достижения нашей общей цели - справедливого и прочного мира для Украины", - написал он.

Саммит мира в Швейцарии - детали

Глобальный саммит мира запланирован на 15-16 июня. Он организован по инициативе украинской стороны и состоится в Швейцарии. Россию не пригласили на Саммит мира. В МИД Украины отмечали, что есть два способа, которыми россиян можно заставить добросовестно действовать - добиться успехов на поле боя или создать коалицию стран, разделяющих одни и те же принципы и подходы.

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Ранее Зеленский заявил, что в рамках предстоящего Саммита мира в Швейцарии Украина планирует поднять три главных вопроса, одним из которых является обмен пленными "всех на всех". Он отметил, что многие говорят, что обмен "всех на всех" возможен только после завершения войны, но по мнению президента, есть возможность это сделать раньше, поставив этот вопрос на саммите мира.

Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил свое участие в Глобальном саммите мира, который состоится в июне в Швейцарии. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

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