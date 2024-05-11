Авторы книги, ярые трамписты, не сомневаются, что их кумир снова станет президентом Америки.

Идейные соратники уже готовят программную основу для возможной второй каденции Дональда Трампа. Группа трампистов написала книгу, посвященную стратегии "Америка прежде всего", в которой среди прочего предложена стратегия Трампа-президента относительно российско-украинской войны.

Как пишет Associated Press после ознакомления с содержанием книги, которая должна выйти в продажу на следующей неделе, ее авторы - из объединения America First Policy Institute (Институт политики "Америка прежде всего"). Они стремятся помочь Трампу избежать ошибок 2016 года, когда он вошел в Белый дом в основном неподготовленным.

И авторы книги, и сам Трамп утверждают, что они являются независимыми друг от друга. Вместе с тем авторы говорят, что они много общались с экс-президентом, в частности обсуждая тему Украины.

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Редактор книги Фред Флейтц выразил надежду, что книга станет пособием и интеллектуальной основой для реализации Трампом его стратегии "Америка прежде всего".

Что авторы предлагают Трампу в отношении Украины:

Авторы прогнозируют, что украинская армия, вероятно, со временем потеряет позиции, и советуют Трампу не продолжать "посылать оружие в тупик, который Украине в конце концов будет трудно преодолеть".

Дальнейшую военную помощь Украине необходимо поставить в зависимость от участия Украины в мирных переговорах с Россией. Как только мирное соглашение будет заключено, США должны продолжить вооружение Украины в качестве сдерживающего фактора для России.

Украину не надо заставлять отказаться от цели возвращения всей своей территории, но Киев должен согласиться на дипломатию и ждать "будущего дипломатического прорыва, который, вероятно, не произойдет раньше, чем Путин уйдет с должности".

Путина можно убедить присоединиться к мирным переговорам, если перспектива членства Украины в НАТО будет отложена на длительный период. Вместо этого США должны создать "долгосрочную архитектуру безопасности для обороны Украины" на основе прямого сотрудничества Киева и Вашингтона.

Для финансирования восстановления Украины надо ввести "налоги" на продажу российских энергоресурсов.

Война в Украине: позиция Трампа

Как писал УНИАН, в начале апреля американские СМИ рассказали подробности "гениального" плана Трампа примирить Украину и Россию за 24 часа. Как рассказали люди, которые обсуждали с Трампом этот вопрос, он намерен шантажировать Украину остановкой военной помощи в обмен на территориальные уступки России.

По словам его бывшей советницы Фоны Хилл, во времена своего президентства Дональд Трамп выражал убеждение, что Украина должна быть частью России.

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