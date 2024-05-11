Идейные соратники уже готовят программную основу для возможной второй каденции Дональда Трампа. Группа трампистов написала книгу, посвященную стратегии "Америка прежде всего", в которой среди прочего предложена стратегия Трампа-президента относительно российско-украинской войны.
Как пишет Associated Press после ознакомления с содержанием книги, которая должна выйти в продажу на следующей неделе, ее авторы - из объединения America First Policy Institute (Институт политики "Америка прежде всего"). Они стремятся помочь Трампу избежать ошибок 2016 года, когда он вошел в Белый дом в основном неподготовленным.
И авторы книги, и сам Трамп утверждают, что они являются независимыми друг от друга. Вместе с тем авторы говорят, что они много общались с экс-президентом, в частности обсуждая тему Украины.
Редактор книги Фред Флейтц выразил надежду, что книга станет пособием и интеллектуальной основой для реализации Трампом его стратегии "Америка прежде всего".
Что авторы предлагают Трампу в отношении Украины:
- Авторы прогнозируют, что украинская армия, вероятно, со временем потеряет позиции, и советуют Трампу не продолжать "посылать оружие в тупик, который Украине в конце концов будет трудно преодолеть".
- Дальнейшую военную помощь Украине необходимо поставить в зависимость от участия Украины в мирных переговорах с Россией. Как только мирное соглашение будет заключено, США должны продолжить вооружение Украины в качестве сдерживающего фактора для России.
- Украину не надо заставлять отказаться от цели возвращения всей своей территории, но Киев должен согласиться на дипломатию и ждать "будущего дипломатического прорыва, который, вероятно, не произойдет раньше, чем Путин уйдет с должности".
- Путина можно убедить присоединиться к мирным переговорам, если перспектива членства Украины в НАТО будет отложена на длительный период. Вместо этого США должны создать "долгосрочную архитектуру безопасности для обороны Украины" на основе прямого сотрудничества Киева и Вашингтона.
- Для финансирования восстановления Украины надо ввести "налоги" на продажу российских энергоресурсов.
Война в Украине: позиция Трампа
Как писал УНИАН, в начале апреля американские СМИ рассказали подробности "гениального" плана Трампа примирить Украину и Россию за 24 часа. Как рассказали люди, которые обсуждали с Трампом этот вопрос, он намерен шантажировать Украину остановкой военной помощи в обмен на территориальные уступки России.
По словам его бывшей советницы Фоны Хилл, во времена своего президентства Дональд Трамп выражал убеждение, что Украина должна быть частью России.