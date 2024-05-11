Определенной номенклатуре продукции, которая производится на вражеских предприятиях, был открыт доступ к европейскому рынку.

В декабрьском пакете санкций ЕС ослабил отдельные предостережения в отношении российской металлопродукции, и пролонгировал импорт российских слябов, чугуна и ферросплавов. Это помогает России финансировать агрессию против Украины, но и искажает конкуренцию на европейском рынке, поэтому решение об ослаблении санкций должно быть пересмотрено. Об этом заявил председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький.

"Определенной номенклатуре продукции, которая производится на вражеских предприятиях, был открыт доступ к европейскому рынку. Это очень странно. Во-первых, заработанные экспортные средства будут направляться на поддержку российской агрессии. А во-вторых, Россия, пользуясь ситуацией, активно демпингует на европейском рынке, и таким образом вредит даже европейским производителям! Здесь должны включаться антидемпинговые предохранители. Но верим, что европейские партнеры отменят послабления, и это будет отражено уже в следующем санкционном пакете", - подчеркнул Беленький.

Также Беленький напомнил: европейские потребители российской продукции аргументируют послабления тем, что они могут иметь проблемы дефицита этой продукции, в случае прекращения российских поставок. Но это неправда - ведь украинские производители способны заместить эту продукцию на европейском рынке.

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"Объемы продукции, которая подпадает под санкции, есть у производителей и без российской федерации. Даже украинские металлурги готовы сделать достаточное предложение, и не допустить дефицита этой продукции в Европе", - подчеркнул Беленький.

Как известно, в 12-м пакете Евросоюз продлил действие квот на российские слябы еще на четыре года. Суммарный размер квоты на импорт этой продукции с октября 2024-го по сентябрь 2028-го установлен в размере 8,5 млн т с более детальной разбивкой по периодам. Предыдущие санкции на импорт слябов были введены в октябре 2022 года, в рамках 8-го пакета санкций. Тогда было принято решение, что он может продлиться до конца сентября 2024-го в пределах установленных квот, а с 1 октября 2024 года импорт должен прекратиться. Однако 12-й пакет санкций фактически ослабил ранее введенные ограничения.

ЕС уже ввел санкции против части металлургических продуктов из РФ. Эти санкции запрещают на импорт российского чугуна и восстанавливаемого железа, однако этот запрет заработает только через 2 года.

В то же время, ложью и шантажом Кремль добился продления действия квот на российские слябы еще на четыре года. Предыдущие санкции на импорт слябов ввели в октябре прошлого года, в рамках 8-го пакета санкций: тогда было принято решение, что он может продолжаться до конца сентября 2024-го в пределах установленных квот, а с 1 октября 2024 года импорт должен прекратиться. Однако 12-й пакет санкций фактически ослабил ранее введенные ограничения.