5MIINUST и Puuluup хотели отказаться от участия в поддержку Нидерландов.

По сети ходят слухи, что представители Эстонии на "Евровидении-2024" 5MIINUST и Puuluup могут отказаться от участия в конкурсе. Причиной этому стало высказывание в поддержку дисквалифицированного участника из Нидерландов Йоста Кляйна.

На слухи уже успела отреагировать эстонская делегация. Представительница делегации Пилле-Май Хелемяэ в комментарии для Kroonika опровергла информацию о возможном снятии с конкурса и объяснила ситуацию.

"Слова наших артистов неправильно интерпретировали в медиа и соцсетях. 5MIINUST и Puuluup готовятся к финальной репетиции и выйдут на сцену, как и было запланировано. Больше информации об инциденте у нас нет, только EBU, артист или нидерландская делегация могут прокомментировать это", - заявила Хелемяэ.

Йост Кляйн был дисквалифицирован из-за неподобающего отношения к участнице съемочной группы Евровидения. Сейчас в отношении артиста продолжается судебный процесс.

К слову, Эстония выступит в гранд-финале Евровидения под номером 9. 5MIINUST и Puuluup объединились в дуэт специального для конкурса. Для шоу они написали песню на эстонском "(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi". Это название побило рекорд, потому что является самым длинным в истории Евровидения.

Напомним, ранее представительницу Израиля на Евровидении внесли в базу "Миротворец".

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