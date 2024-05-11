Тем временем в Минобороны РФ традиционно отчитались об отражении атаки ВСУ.

Российская ракета ночью 11 мая, скорее всего, упала на Белгородскую область. Как пишет ASTRA, местные паблики опубликовали видео пуска и падения ракеты над городом Новосадов, но затем одно из агентств удалило пост.

"Это единственная публикация, которую издание снесло в своем канале с начала обстрелов города. Его больше нет в канале медиа, но он отображается как удаленный в сервисе TGStat", - говорится в одном из сообщений.

Тем временем в Минобороны РФ традиционно отчитались об отражении атаки ВСУ "с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир" и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа": "Дежурными средствами ПВО были уничтожены 21 реактивный снаряд и девять БПЛА над территорией Белгородской области, семь БПЛА перехвачены и уничтожены над территориями Курской и Волгоградской областей".

Однако на кадрах из Новосадового в Белгородской области видна гигантская воронка, которая нехарактерна для РСЗО и дронов.

Губернатор области Гладков сообщил, что там пострадали три человека, повреждены окна, фасады, кровли и заборы 21 частного дома и надворной постройки.

Напомним, ранее сообщалось, что российская авиация регулярно сбрасывает авиабомбы на головы самим россиянам. Как отметил, спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш, это происходит из-за технических неисправностей и халатности пилотов, или наземного персонала.

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