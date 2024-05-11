Один дрон-камикадзе стоит 500 долларов, и это небольшая цена за ликвидацию одного оккупанта.

Украинская армия не жалеет дронов-камикадзе даже для ударов по отдельным пехотинцам врага, и это дает мощный результат. Об этом в комментарии "Голосу Америки" рассказал главный сержант батальона беспилотных систем 47-й ОМБР Рустам Мустафаев.

"Мы дроны не экономим. Мы используем, даже если это враг в составе одного человека. Это дает свой результат. Это не является какой-то большой затратой - 500 долларов стоит примерно один дрон - использовать его на одного противника. Это дает результат. На них это действует очень негативно в моральном плане. Когда они знают во время штурма, что мы готовы задействовать 15 дронов для отражения группы из 15 человек, они уже отказывают идти на штурм", - рассказывает боец.

По словам Мустафаева, в такой ситуации FPV-дроны имеют определенное преимущество над артиллерией, которая не всегда может точно отработать по движущейся цели. Зато управляемый оператором дрон может догнать движущуюся цель.

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Вместе с тем военный признает, что в общем масштабе войны дроны все же не могут заменить собой артиллерию.

"FPV-дроны - очень мощное средство, но полностью заменить системы артиллерии и другие системы от партнеров они не могут. Это действенная альтернатива для сдерживания врага. Весь этот период именно благодаря нашему подразделению, работающему с дронами-камикадзе, были сдержаны штурмы. Но речь не идет о том, чтобы полностью разбить врага и идти вперед. То есть артиллерия нам нужна однозначно и ее дефицит в свое время приводил к тому, что приходилось отходить с позиций", - объясняет сержант ВСУ.

Война дронов в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, аналитики признают значительное преимущество ВСУ в эффективности применении дронов-камикадзе на фронте, хотя не всегда именно украинцы имеют численное преимущество в дронах. Статистика показывает, что украинцы наносят значительно больше результативных ударов, чем оккупанты, и на это есть определенные причины.

Отдельной проблемой для россиян стали украинские дроны-бомбардировщики, которые работают ночью. Прозванные "Бабой Ягой", они не боятся РЭБа и поэтому стали ночным кошмаром для захватчиков.

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