Формально назначение еще не состоялось, но кандидаты в министры названы официально, что исключает вероятность сюрпризов.

После "инаугурации" самопровозглашенный президент России Владимир Путин меняет состав правительства. Впервые одним из министров станет дальний родственник самого диктатора, пишет The Moscow Times.

Согласно формальной процедуре, переназначенный в связи со "сменой" президента премьер-министр Михаил Мишустин предложил новый состав правительства, в котором появится несколько "новых" лиц. Одно из ключевых министерств, от которого в значительной степени зависит вся экономика – Министерство энергетики – должен возглавить Сергей Цивилев. Сейчас он занимает должность губернатора Кемеровской области, но, что важнее, является мужем двоюродной племянницы Владимира Путина - Анны.

Стоит добавить, что это не первое "родственное" назначение в российском правительство. С 2018 года министром сельского хозяйства в России трудится Дмитрий Патрушев, сын Николая Патрушева – экс-директора ФСБ, действующего главы Совбеза РФ и просто близкого друга Путина. В новом составе правительства Патрушеву-младшему предлагают повышение до поста вице-премьер-министра, курирующего сельское хозяйство и экологию.

Видео дня

"Новый состав правительства впервые станет напоминать черты восточных диктатур, где министрами становятся по родовому принципу", – отмечает The Moscow Times.

Перевыборы Путина в России

Как писал УНИАН, в середине марта Кремль провел "выборы президента" в России и на оккупированных территориях Украины. В условиях недопуска оппозиционных кандидатов и на фоне обвинений в фальсификациях Центризбирком РФ "нарисовал" Путину абсурдные 87,28% голосов. Европейские депутаты призвали страны-члены ЕС и международное сообщество не признавать легитимными результаты "выборов".

Ранее на этой неделе состоялась официальная "инаугурация" Владимира Путина, которую проигнорировали большинство европейских стран. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал это событие "классической российской коронацией очередного лагерного пахана".

Вас также могут заинтересовать новости: