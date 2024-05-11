Псы породы шиба-ину часто чувствуют себя счастливее в одиночестве, отметили эксперты.

Некоторые породы собак наименее ласковые - они не фанаты объятий и могут чувствовать себя счастливыми без чрезмерного внимания со стороны хозяина.

Одна из таких пород - шотландский терьер, сообщает The Scotsman, ссылаясь на сведения Американского кинологического клуба. По сведениям экспертов, эти собаки очень ласковые, когда являются еще щенками, но во время взросления они становятся все более независимыми.

Также в топ-5 собак, которые не являются фанатами объятий, входят керн-терьеры. Этих животных кинологи называют дружелюбными к их владельцам, но не ко всем людям.

Видео дня

Еще одно место в топе наименее ласковых собак занимает афганская борзая. Эта порода собак одна из старейших в мире и самых элегантных. Этих псов выводили для охоты, но они также получили такую черту как избирательность в том, кому отдавать свою привязанность. Эти псы склонны к тому, чтобы иметь связь с одним человеком, которого в дальнейшем будут терпеть.

Кроме того, не фанатом объятий является шарпей. Эти собаки не склонны к тому, чтобы демонстративно проявлять свою привязанность к людям, хотя и преданы своей семье и способны ее яростно защищать. Эти псы могут враждебно относиться к незнакомым людям и собакам.

К наименее ласковым породам собак также засчитали шиба-ину. Это собаки родом из Японии. Кинологи подчеркивают, что эти животные проявляют ласку только тогда, когда сами этого действительно хотят. Эти псы часто чувствуют себя счастливее, когда находятся в одиночестве.

В центре внимания собаки - породы, которые любящие и мускулистые

Кинологи поделились, что к любящим и мускулистым собакам относятся, в частности, ротвейлер, тибетский мастиф и кангал. Эксперты подчеркнули, что ротвейлеров зря считают агрессивными - если их воспитывать, то они могут быть не только преданными, но и нежными.

Вас также могут заинтересовать новости: