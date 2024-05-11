По мнению Черника, для перспективы проведения контрнаступления Украине надо большое количество оружия с дальнобойными ракетами и истребителями.

Украина к середине лета получит достаточное количество оружия от международных партнеров, чтобы реально изменить ситуацию на фронте. Такое мнение высказал полковник запаса Вооруженных сил Украины, военный эксперт Петр Черник в эфире информационного марафона.

"С нашей стороны, главные факторы, которые могут по-настоящему повлиять, это если бы действительно у нас появилось большое количество дальнобойных ракет ATACMS, с помощью которых мы бы наконец начали уничтожать логистику в первую очередь: железную дорогу и электропоезда", - сказал Черник.

Он отметил, что на 95% процентов обеспечение захватчиков вооружением на оккупированной украинской территории осуществляется через железную дорогу.

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Истребители F-16 для Украины

Также он напомнил, что серьезно Силам обороны Украины могут помочь истребители F-16. Эти самолеты действительно ощутимо могут решить досадную проблему российских Су-34, которые сбрасывают на украинские позиции управляемые и фугасные авиационные бомбы. Эта проблема не позволяет ВСУ разворачиваться в большие боевые порядки.

Кроме того, эксперт отметил, что Силам обороны надо побольше артиллерии.

"Но, со стороны противника, как было это классическое пехотное нашествие, так и будет продолжаться, умноженное на большие артиллерийские валы", - сказал Черник.

При этом, у него спросили, когда от международных партнеров Украина получит необходимое количество оружия, чтобы начать реально влиять на ситуацию на фронте.

"На мой взгляд - середина лета", - сказал Черник.

Помощь Украине от США

Он обратил внимание, что в двух пакетах американской помощи на 1 млрд долларов и 400 млн долларов предусмотрено предоставление Украине высокоточных бомб.

"На мой взгляд, это, в первую очередь, бомбы по системе JDAM, GBU-12 и GBU-38, массой от 230 до 270 килограммов. F-16 могут брать такие бомбы до шести на борт. Это планерная бомба, которая наносит удары на 110 км", - сказал Черник.

Он предположил, что это признак того, что наверняка предоставление истребителей F-16 уже "идет не на месяцы, а на недели".

"Я, конечно, где-то поднимаю планку оптимизма, не знаю, как будет в реальности, но есть такое трезвое понимание, что это может произойти", - подчеркнул Черник.

Также он сказал, что российские Су-34 сбрасывают управляемые авиационные бомбы с расстояния 40-70 км. Эти бомбы сбить практически невозможно, а вот сбивать Су-34 не составляет никакой проблемы.

В частности, российские самолеты можно сбивать ракетами AIM-120 AMRAAM с нанесением ударов до 180 км. Истребители F-16 могут брать на борт до шести таких ракет.

"Понимая, что у россиян всего-навсего 80 таких рабочих машин, если бы мы их посадили полтора-два десятка, они были бы вынуждены остановить их применение или согласиться на полное уничтожение их парка", - сказал Черник.

Эксперт отметил, что в России в строй в 2023 году было поставлено всего шесть самолетов Су-34, а в феврале Силы обороны системами Patriot сбили более десятка таких самолетов.

Новое контрнаступление ВСУ

В то же время, у него спросили, насколько далека перспектива контрнаступления Украины и от чего это зависит.

"От количества оружия. Напоминаю о прошлом годе. Мы не имели авиации. Мы не имели дальнобойных ракет, но, все же, за полгода, на десять километров линию Суровикина прорубили. Это без этого серьезного оружия, а с этим серьезным оружием, умноженным на большое количество снарядов у нас есть перспектива", - сказал Черник.

Как сообщал УНИАН, ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украина планирует начать новое контрнаступление в 2025 году после получения военной помощи США в размере 61 миллиарда долларов. Благодаря новой помощи от США украинские военные будут иметь возможность "удержать фронт" и противостоять российской агрессии в течение 2024 года.

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