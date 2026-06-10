Пусковую установку 'Нептуна' адаптировали для запуска новой ракеты-дрона Areion

Areion создана для поражения прибрежной инфраструктуры, а также высокоприоритетных стационарных целей в глубине территории противника.

Пусковую установку украинской крылатой ракеты "Нептун" адаптировали для запуска новых ракет-дронов Areion. Об этом сообщает "Милитарный" со ссылкой на открытые тактико-технические характеристики.

Отмечается, что Areion производит государственное предприятие "Киевское государственное конструкторское бюро "Луч"". Эта ракета-дрон поставляется в транспортно-пусковом контейнере и может запускаться со стандартной самоходной пусковой установки ракетного комплекса "Нептун".

В издании добавили, что Areion также можно запускать с универсального прицепа или полуприцепа.

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"Ракета-дрон создана для поражения прибрежной инфраструктуры, а также высокоприоритетных стационарных целей в глубине территории противника в сложных условиях радиоэлектронной борьбы", - цитируют в издании содержание тактико-технических характеристик.

В издании отметили, что заявленная дальность Areion составляет 600 километров. Масса боевой части ракеты-дрона составляет от 100 до 120 кг.

Также аналитики добавили, что Areion способна лететь на высоте от 20 метров. Это позволяет ей обходить вражескую ПВО, эффективность которой ограничена против маловысотных целей.

Украина создала дешевый аналог ракет Patriot

Ранее соучредитель украинской компании Fire Point Денис Штильерман в интервью Financial Times заявил, что Украина уже опробовала новую ракету класса "земля-воздух", разработанную как более дешевая и пригодная для массового производства альтернатива дефицитной американской системе Patriot.

Штильермандобавил, что Fire Point на прошлой неделе провела первое летное испытание своего противоракетного перехватчика FP-7.x. Он подчеркнул, что FP-7.x предназначен для противодействия российским баллистическим ракетам и угрозам со стороны беспилотников за малую часть стоимости существующих западных систем.

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