Эксперт предупредил о подготовке РФ к новому удару уже в ближайшие дни

Под ударом может оказаться столица или западные регионы Украины.

РФ проводит разведывательную работу над Киевом и областью, готовясь к новому массированному удару. Об этом в эфире "Radio NV" заявил военный обозреватель Денис Попович, комментируя появление в небе над столицей и Львовской областью "Шахедов".

"Пролетал над центром (Киева, – УНИАН) на сверхнизких высотах. И мы помним, что он пролетал до объявления тревоги. Это означает, что ему удалось обойти посты ПВО, оставаясь незамеченным. То же самое произошло во Львове. И вчера дроны активно летали над западными регионами Украины, не только Львовом", – сказал Попович.

Он добавил, что на фоне такой разведки можно ожидать, что главными направлениями российской атаки станут Киев и область, а также западные регионы Украины.

Видео дня

"Как мы понимаем, это будут объекты критической инфраструктуры. Сейчас видим определенное повышение температуры. Но через несколько дней синоптики обещают нам понижение температуры. И накануне этих дней враг хочет нанести еще один массированный удар для того, чтобы осложнить ситуацию в энергетике, которая и без того является очень сложной. Поэтому сейчас идет подготовка к этому массированному удару. И нам нужно его ожидать в ближайшие дни", – добавил Попович.

Российские атаки: важные новости

В ночь на 28 января РФ атаковала несколько регионов Украины баллистикой и БПЛА. В частности, в результате ракетной баллистической атаки по Кривому Рогу пострадали два человека – 51-летняя женщина и мужчина 60 лет.

В Киевской области вражеский дрон попал в многоэтажку в Белогородке. На данный момент известно, что в результате удара погибла супружеская пара. Также ранения получили их 4-летний ребенок и еще трое жителей дома.

Вас также могут заинтересовать новости: