Израиль создал лазер, сбивающий 30 дронов за минуту: он вчетверо дешевле конкурентов

Дальность действия DroneLight составляет 1 километр.

Израильская компания Esh-Tech создала лазер DroneLight, который способен сбивать более 30 дронов в минуту, при этом стоит значительно дешевле, чем разработки конкурентов.

Как пишет defenseromania.ro, новая разработка будет представлена на выставке Eurosatory в Париже (15-19 июня).

DroneLight концентрирует большое количество энергии в 10-миллисекундном импульсе, что позволяет ему пробивать цель. Систему можно сравнить с оружием, выпускающим пять пуль сверхмалого калибра за одну секунду. Результаты были получены на более чем 20 дронах, и, учитывая частоту импульсов 5 Гц, системе DroneLight требуется от одной до двух секунд, чтобы сбить БПЛА.

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Дальность действия лазерной системы DroneLight составляет 1 километр.

При этом энергопотребление DroneLight довольно низкое. По данным Esh-Tech, по сравнению с более чем 20 кВт, необходимыми для обычного лазерного передатчика непрерывного излучения, энергопотребление DroneLight составляет примерно 4 кВт.

При этом оружию не требуется постоянно удерживаться на цели, как в случае с лазерами непрерывного излучения. Это позволяет нейтрализовать большее количество целей за очень короткий промежуток времени.

Отмечается, что DroneLight может сбивать более 30 дронов в минуту, что делает его подходящим для противостояния роям БПЛА.

DroneLight не предназначена для переноски человеком. Оптическая головка весит около 450 кг, имеет высоту 1,5 метра и ширину менее 1 метра, в то время как "черный ящик", содержащий вспомогательные элементы, весит около 350 кг и может быть установлен внутри платформы.

DroneLight может быть подключен к любому типу датчиков – радарному, акустическому, оптоэлектронному – которые могут наводить его на цель. На выставке Eurosatory система будет представлена ​​как на стенде компании, так и на стенде FFG, установленная на гусеничной бронированной машине.

Генеральный директор компании Эрез Риахи отметил, что первая система должна быть введена в эксплуатацию в сентябре этого года, и Esh-Tech уже получила заказы от нескольких клиентов по всему миру.

Помимо производительности, ключевым фактором является доступность: стоимость DroneLight оценивается примерно в 25% от стоимости обычных лазерных устройств непрерывного действия.

Ранее мы писали, что на фоне войн в Украине и на Ближнем Востоке интерес к лазерному оружию резко вырос. Страны пытаются снизить зависимость от дорогих ракет-перехватчиков и создать более дешевую систему ПВО ближнего радиуса. Так, американский флот уже установил системы directed energy – оружия направленной энергии – на девять эсминцев класса "Арли Бёрк". Речь идет о лазерных комплексах ODIN и HELIOS, которые предназначены для борьбы с дронами, разведывательными системами и легкими морскими целями.

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