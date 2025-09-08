Вместе с тем российские войска продвинулись в Серебрянском лесничестве.

Силы обороны Украины зачистили от врага населенный пункт Владимировка в Донецкой области, а также отбросили противника возле трех сел.

Об этом сообщают аналитики украинского мониторингового проекта DeepState.

Отмечается, что российские войска были отброшены вблизи населенных пунктов Разино, Золотой Колодец и в Новоторецком Донецкой области.

В то же время, говорится в сообщении, враг продвинулся в Серебрянском лесничестве.

Ситуация на фронте: актуальные новости

Как сообщал ранее УНИАН, ВСУ на двух направлениях восстановили в пять раз больше территорий, чем потеряли. По словам главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сирского, на Поковском направлении Силы обороны восстановили контроль над 26 кв. км украинской земли, потеряв в августе 5 кв. км. Такое соотношение в пользу Украины зафиксировано и на Добропольском направлении.

Тем временем Россия перебросила в район Покровска опытные подразделения морской пехоты, ведь планирует там "решающий прорыв" с применением большого количества личного состава и техники. По данным 7 корпуса ДШВ, ключевая цель противника неизменна - захват агломерации Покровск-Краматорск-Славянск.

По мнению представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, наступление РФ на фронте будет продолжаться до реальных переговоров. Главная цель россиян до переговоров, говорит он, - продемонстрировать, что они контролируют как можно больше территории. Для этого они в частности используют тактику фейковых захватов населенных пунктов.

