Россия нацелилась на Донбасс, но ВСУ не верят в приказ 'отступить', - FT

Украинские военные отмечают: укрепленный пояс моста от Константиновки до Краматорска - последняя важная линия обороны.

Украинские войска сдерживают наступление РФ возле Покровска и готовятся к обороне Краматорска Донецкой области. Российская армия нацелилась на эти города, но солдаты не верят, что им прикажут отступить с Донбасса, пишет Financial Times.

Недавно небольшая группа снайперов 93-й механизированной бригады Украины получила срочный приказ вернуться на фронт вблизи Покровска, где российские войска совершили одно из крупнейших продвижений этого года - около 10 км вглубь украинских позиций.

По словам штаб-сержанта с позывным "Шеферд", если бы российское наступление развивалось, противник мог бы окружить Покровск и обойти оборонительные рубежи Краматорска, создавая плацдарм для дальнейшего наступления.

Подтянутые резервы ВСУ, среди которых военные из других бригад, смогли остановить врага и даже отбить несколько населенных пунктов к северу от стратегического города.

Донбасс как ключ к войне

Москва требует, чтобы Украина уступила полный контроль над Донецкой и Луганской областями. Владимир Зеленский категорически отверг это предложение, несмотря на заявление президента США Дональда Трампа о вероятности "территориального обмена" в будущем мирном соглашении.

Военные отмечают: уступка Донбассом означала бы сдачу главной линии обороны. На севере региона простирается 45-километровый пояс укрепленных городов и поселений, от Константиновки до Краматорска, который превратился в "последний бастион".

"За ним открытая местность... нет территорий для стабильной обороны", - пояснил Дмитрий Запорожец, спикер новосозданного 11-го армейского корпуса Украины.

Российское давление: от Славянска до Купянска

По данным групп мониторинга, российские войска:

вошли в леса к северу от Славянска;

подошли к Константиновке с трех направлений;

ведут бои возле Купянска в Харьковской области;

пытаются "закрепиться" даже в Днепропетровской области.

Фронт расширяется, создавая постоянное давление на украинские силы. В районе Краматорска и Славянска украинские военные активно готовятся к возможной осаде.

Металлургические заводы Краматорска уже превращаются в мощные оборонительные узлы. Выкапываются глубокие противотанковые траншеи на окраинах агломерации. Военные инженеры обустраивают линии обороны на холмах и у рек.

Запорожец отмечает:

"Каждый дом, каждый многоэтажный блок можно использовать для стабилизации обороны".

Гражданская жизнь под ударами

Мирные жители Донбасса остаются заложниками ситуации. Эвакуации из Константиновки происходят под бомбежками: во время одного из рейсов гуманитарные волонтеры вывезли только 15 пожилых людей, тогда как в центр города попали планирующие бомбы.

В то же время российские дроны-камикадзе регулярно обстреливают Дружковку. Среди пострадавших - гуманитарная работница Татьяна Луговая, которая когда-то сбежала из оккупированного Донецка. Она получила контузию и ранения.

"Что значит отдать Донецкую область? Я уже сбежала из Донецка. Я не могла вернуться домой 11 лет", - говорит женщина.

Украинские военные подчеркивают, что психологически легче быть на позициях, чем по дороге на фронт.

"На передовой ты держишь линию, тебя окружают собратья. Чуть менее страшно умирать там, чем на дороге под дронами", - признается "Шеферд".

Летнее наступление России - главные новости

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты пытаются закрепиться в селах Запорожское и Новогеоргиевка Днепропетровской области. Сейчас там идут бои.

В то же время командир подразделения "Мурамаса" 21-го отдельного полка беспилотных систем в составе 3-го армейского корпуса Егор Фирсов дал свою оценку относительно сроков завершения войны. По его мнению, она будет продолжаться и в 2026 году.

Некоторые эксперты говорят, что летнее наступление российских оккупационных войск в Украине провалилось. Но генерал-лейтенант Игорь Романенко этого мнения не разделяет, отмечая, что враг не отказался от своих намерений.

