Главком отметил, что заслушал доклады командиров и отдал соответствующие распоряжения для усиления устойчивости обороны.

Силы обороны имеют успехи на нескольких направлениях фронта. На Покровском и Добропольском удалось деоккупировать значительную долю фронта, заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский.

"Работал в районах ведения активных боевых действий - на Покровском, Добропольском, Северском направлениях. Провел работу на командных пунктах частей, выполняющих боевые задачи на этих участках фронта. Покровское направление остается одним из самых сложных. За последнюю неделю наши подразделения отбили около 350 атак противника", - отметил Сирский.

Главком отметил, что российские войска сосредоточили основные усилия именно на Покровском направлении, создав самую большую наступательную группировку. Впрочем, Силы обороны восстановили контроль над 26 кв. км украинской земли, потеряв в августе 5 кв. км. Такое соотношение в пользу Украины зафиксировано и на Добропольском направлении.

"Выслушал доклады командиров на местах, в частности по вопросам, требующим безотлагательного решения. Отдал необходимые распоряжения для усиления устойчивости обороны. Обеспечиваем подразделения дополнительным количеством боеприпасов и дронов, укрепляем РЭБ и фортификации", - добавил Сырский.

Ситуация на фронте - последние новости

В конце августа появилось сообщение, что впервые россиянам удалось оккупировать два населенных пункта на Днепропетровщине. Речь шла о Запорожском и Новогеоргиевке, что рядом с границей Запорожской и Донецкой областей соответственно. Впоследствии Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опроверг это.

2 сентября Институт изучения войны (ISW) сообщал, что российское командование осуществляет перегруппировку войск на фронте в Украине.

