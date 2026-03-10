Удалось прорваться вглубь на 12 км: СМИ узнали детали наступления ВСУ на юге

В то же время сами действия направлены на стабилизацию фронта и улучшение тактического положения Сил обороны, отметили в ВСУ.

Украина начала подготовку к штурмовым действиям на Александровском направлении еще в конце 2025 года, введя туда штурмовые подразделения для нанесения противнику подготовительного удара. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на военных.

"Наступательные действия на Александровском направлении и в районе Гуляйполя – это на самом деле единый замысел. Но он не концентрировался в районе Гуляйполя. Например, мы зашли на участок между Добропольем (Запорожской области, – ред.) и Новым Запорожьем, чтобы нанести противнику фланговый удар, поджать его там, чтобы это стало предпосылкой для дальнейшего освобождения Днепропетровской области", – рассказал изданию командир 1-го отдельного штурмового полка Дмитрий "Перун" Филатов.

Он отметил, что тогда 1-й полк прорвал оборону российских захватчиков на 12 километров вглубь российских позиций. В то же время он отмечает, что эти действия не являются "контрнаступлением", а достижения называет "незначительным успехом".

"Это наступательные действия для улучшения нашего тактического положения и стабилизации линии фронта на том участке, куда противник перебрасывал свои силы. Он рассматривал это как свою предвесеннюю кампанию – подчеркиваю, именно предвесеннюю. Весеннюю, я уверен, противник начнет в первую очередь на Покровском направлении – выстроив четкий рубеж обороны. А затем – на Лиманском", – добавил он.

В то же время командир 2-го батальона 95-й аэромобильной бригады Антон Дерлюк отметил, что его подразделения вошли на это направление в конце января. По его словам, их задачей было отбросить РФ за пределы Днепропетровщины. Военный рассказал, что, используя снег и туман, подразделения Сил обороны зашли в тыл РФ и уничтожили пилотов разведывательных крыльев врага. В целом, по его словам, их бригада также продвинулась на 10-11 километров за линию боевого столкновения.

"А потом уже зачистили тот участок, который мы быстро прошли. По сути, провели диверсионные действия. Мы окружили около 60 россиян, в плен взяли троих, остальные были уничтожены", – рассказал Дерлюк.

Наступление Сил обороны на юге: что известно

Ранее начальник Главного оперативного управления Генерального штаба генерал-майор Александр Комаренко сообщил, что во время контратак Силам обороны удалось почти полностью освободить территорию Днепропетровской области от российских захватчиков. Также он повторил информацию о том, что украинские защитники освободили более 400 квадратных километров территории.

В то же время аналитики DeepState сообщают о меньших успехах украинских защитников. По их подсчетам, реальные достижения Сил обороны Украины по зачистке территорий составляют около 79 км2. Если же считать серую зону, где были позиции Сил обороны, но происходило просачивание противника в глубину обороны, то эта цифра достигает – около 200 км2.

Между тем аналитики из Института изучения войны отмечают, что успешное наступление Сил обороны на юге разрушает планы врага относительно собственных атакующих действий. По данным экспертов, речь идет, в частности, о намерениях РФ относительно успешного штурма Орехова в Запорожской области.

