Украинцы долго не решались идти вперед, хотя оружия имели больше, чем вся британская армия, говорится в публикации.

Украинское контрнаступление 2023 года по первоначальному плану должно было начаться намного раньше, но в итоге было отложено аж до июня, что дало россиянам время на подготовку обороны. Об этом пишет The Times в большом материале, посвященном роли Британии в российско-украинской войне.

В публикации отмечается, что военному руководству Британии приходилось выступать посредником-примирителем в "сложных отношениях Вашингтона и Киева", поскольку американцы и украинцы по-разному воспринимали силы сторон и реалии поля боя, что порождало взаимное непонимание и обиды.

Так, Киев изначально хотел, чтобы все необходимое для контрнаступления западное вооружение прибыло в Украину до конца марта. Однако поставки затягивались, а с ними сдвигались и сроки начала контрнаступления. При этом британцы призывали Киев не дожидаться завершения всех поставок и начинать операцию с тем, что есть.

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"Украина ждала, пока у них будет все необходимое, мы продолжали говорить, что вам нужно просто идти вперед, Россия не сильна. Вам нужно бросить им вызов, у вас достаточно оборудования", — сказал источник в британских вооруженных силах.

К этому моменту Украина уже получила столько же оружия, сколько имела вся британская армия, однако Киев ждал, что дало россиянам время окопаться, пишет The Times.

Когда же долгожданное контрнаступление все же стартовало в начале июня, украинцы снова не послушались совета британских и американских союзников, говорится в статье.

Партнеры рекомендовали сосредоточить наступление на одном направлении и там целенаправленно разрушать российскую логистику, пока ударный кулак проламывает российскую оборону. Однако, по данным издания, Александр Сырский, на тот момент глава Сухопутных сил, убедил президента Владимира Зеленского разделить ударную группировку и задействовать часть сил для наступления на Донбассе помимо основного удара на Запорожском фронте.

Это вызвало резкое непонимание со стороны американцев. Они были недовольны тем, что отход от первоначального плана привел к тому, что украинские войска двигались медленнее плана.

"Американцы были нетерпеливы. Они дошли до стадии, когда они провели военные игры, и пришло время действовать", — сказал один бывший высокопоставленный источник в британской обороне.

В свою очередь украинцы считали, что американцы и британцы недооценивали реалии современного поля боя и качество российской обороны. В частности якобы не была учтена плотность минирования местности и тот факт, что российские дроны сразу же атаковали саперов, которые пытались проложить безопасный путь сквозь минные поля.

Первые неудачи украинского контрнаступления главнокомандующий ВСУ Валерий Залужний пытался оправдать перед союзниками тем, что украинские солдаты недостаточно молоды (30-40 лет, а не 20) и почти не имеют опыта, пишет The Times.

В первые дни украинского контрнаступления, когда продвижение измерялось сотнями метров, вместо километров, отношения между военным руководством Украины и США "достигли дна", американцы были разочарованы Залужным, а он – ими. Тогда британцам пришлось стать посредником и помочь уладить разногласия.

Украинское контрнаступление глазами американцев

Как писал УНИАН, ранее американская газета The New York Times опубликовала похожий большой материал о летнем контрнаступлении ВСУ 2023 года, основанный на анонимных свидетельствах американских и украинских военных и чиновников, изнутри знакомых с событиями того периода.

Американцы тоже считали, что украинское контрнаступление провалилось из-за того, что Киев отошел от первоначального плана. В частности сроки начала операции были сдвинуты минимум на месяц. Кроме того, вместо предполагаемого мощного удара всеми силами в направлении Мелитополя, ВСУ начали три локальных наступления на Мелитополь, Мариуполь и Бахмут. Якобы это была идея Сырского.

На днях сам Сырский опроверг информацию, опубликованную The New York Times. Он утверждал, что наступление на Бахмут велось теми силами, которые изначально были на направлении, и бригады с Мелитопольского направления для этого не перебрасывались.

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