Григоров подчеркнул, что это был прицельный удар по месту, где находились дети.

Российские оккупанты атаковали ударными беспилотниками гражданскую инфраструктуру в городе Шостка, Сумской области - спортивную школу, где шла тренировка детей, сообщил в своем Telegram-канале начальник Сумской областной военной администрации (ОВА) Олег Григоров.

"Это был прицельный удар по месту, где находились дети. Россияне направили туда два БпЛА", - сообщил Григоров.

По его словам, всех детей оперативно эвакуировали в безопасное место. К счастью, никто не пострадал.

"Предварительно - все живы, раненых нет. Все последствия атаки уточняются", - говорится в сообщении начальника Сумской ОГА.

Также Григоров добавил, что враг совершил в пятницу, 12 декабря, минометный обстрел Середино-Будской громады. Ранения получила 76-летняя женщина. Ее госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь. Он пожелал женщине скорейшего выздоровления.

Ранее УНИАН сообщал, что в ночь на 12 декабря российские оккупанты массированно атаковали ударными дронами Одессу и область. Пресс-служба Одесской областной прокуратуры отметила, что целью врага была энергетическая инфраструктура. Добавляется, что из-за попадания она подверглась разрушениям. Из-за атаки часть города осталась без света и воды. В продукратуре поделились, что, к счастью, никто из людей не пострадал. В ГСЧС также проинформировали, что были повреждены складские помещения, здание автогаража.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский в интервью допустил возможность энергетического перемирия. Представитель Путина Дмитрий Песков на это ответил, что Россия работает "над миром, а не перемирием". По словам Пескова, "абсолютным приоритетом" для России является "устойчивый, гарантированный мир, достигнутый за счет подписания соответствующих документов".

