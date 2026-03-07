В результате удара по Харькову количество погибших резко возросло (фото, видео)

На месте удара работают спасатели и кинологи.

В Харькове на месте российского удара продолжаются поисково-спасательные работы. Как сообщили в ГСЧС, из-под завалов 5-этажного дома спасателями деблокированы тела четырех погибших людей.

"Продолжаются поисково-спасательные работы и ликвидация пожара. На месте происшествия работают подразделения Харьковского и других гарнизонов ГСЧС, в том числе саперы, кинологи и психологи", - уточнили спасатели.

Видео дня

Сообщается, что под завалами еще могут находиться люди.

Как добавили в МВД, в результате удара разрушен подъезд с 1-го по 5-й этажи, а также конструкции квартир четвертого и пятого этажей соседнего дома.

"Предварительно пострадали 10 человек, из них 2 детей. Спасены 4 человека", говорится в сообщении.

Ночной удар по Харькову

В ночь на 7 марта оккупанты нанесли удар баллистическими ракетами по многоэтажке в Киевском районе Харькова. Изначально сообщалось о 10 пострадавших. Также под завалами было найдено тело погибшего человека: им оказалась 65-летняя женщина.

О попадании в пятиэтажный жилой дом рассказал мэр города Игорь Терехов. По его словам, здание практически полностью разрушено. Предварительно, под завалами пять человек, но добраться туда пока невозможно из-за пожара.

Кроме того, в Чугуеве на Харьковщине мужчина и женщина пострадали в результате российского удара. Около 01:20 россияне попали дроном по частному дому. На месте попадания вспыхнул пожар, огонь охватил около 40 кв. метров.

Вас также могут заинтересовать новости: