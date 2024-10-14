Также украинским защитникам удалось захватить в плен российских военных.

На Харьковщине бойцы бригады Нацгвардии "Спартан" отбили российский штурм, уничтожив вражескую технику и оккупантов.

Об этом сообщил бригадный генерал, командующий Национальной гвардии Александр Пивненко в Telegram. "У врага минус техника и усиленный взвод пехоты, также несколько оккупантов попали для пополнения нашего обменного фонда", - подчеркнул он.

Отмечается, что российские оккупанты на Харьковском направлении совершили очередную попытку штурма. Они пытались продвинуться к украинским позициям малыми группами. "Впрочем, благодаря действиям воинов "Спартана" российский штурм не удался. Аэроразведчики бригады обнаружили перемещение личного состава противника и мгновенно нанесли огневые поражения ударными дронами и сбросами с БПЛА", - сообщил Пивненко.

Он отметил, что в результате точной работы штурм остановлен и враг потерял технику, в частности БМП, и взвод пехоты.

Командующий Нацгвардии показал видео уничтожения техники противника и его личного состава.

Ситуация на Харьковщине

В сентябре в Купянском районе Харьковской области российские захватчики пошли на мощный штурм при поддержке десятков единиц бронетехники и понесли серьезные потери.

Командир батальона "Ахилес" 92-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Юрий Федоренко рассказал, что противник в целом использовал во время штурма более 50 единиц бронетехники, из них более 30 остались навсегда на поле боя.

Он отмечал, что это один из самых массированных штурмов с участием бронированной техники.

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