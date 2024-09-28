Российские захватчики во время атаки пустили в ход более 50 единиц бронетехники, поделился командир батальона "Ахилес" 92-й ОШБр.

В Купянском районе Харьковской области российские захватчики пошли на мощный штурм при поддержке десятков единиц бронетехники и понесли серьезные потери.

Более 30 единиц техники противника остались навсегда на поле боя, об этом рассказал командир батальона "Ахилес" 92-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Юрий Федоренко в эфире "Киев24".

По словам собеседника, противник в целом использовал во время своих ударно-штурмовых действий более 50 единиц бронетехники:

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"...нам удалось совместно с Национальной гвардией Украины, десантниками и другими подразделениями, которые держат отрезок (фронта, - Ред.) на Купянщине, отразить, на моей памяти, один из самых массированных штурмов с участием бронированной техники"

Продолжается война в Украине - что происходит на Харьковщине

Противники уже длительное время пытаются двигаться вперед на части востока Украины, им героически противостоят украинские защитники. Россияне уже понесли колоссальные потери на нашей земле - общие потери РФ на 29 сентября 2024 года в живой силе составляют примерно 650 640 противников. Кроме того, РФ уже потеряла 17 438 боевых бронированных машин и 8860 танков.

В конце этого месяца командир 1 штурмового батальона Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ Владимир Фокин сообщил, что на Харьковщине сложная ситуация - оккупантам осталось два километра до города Оскол.

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