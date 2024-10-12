Захватчики проводили восстановление боеспособности подразделений и пополнение боекомплекта минометных расчетов 82 мотострелкового полка 69 мотострелковой дивизии, отметили в ОТГ "Харьков".

Сегодня утром, 12 октября, россияне предприняли попытку выдвижения реактивной огнеметной системы залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" с направления Шебекино, вероятно, в рамках подготовки к возобновлению наступательных действий в районе города Волчанск (Харьковская область).

Как сообщила Оперативно-тактическая группировка "Харьков", в результате своевременного обнаружения, Силами обороны был применен расчет FPV с целью нанесения огневого поражения.

Также отмечается, что недалеко от населенного пункта Липцы враг ночью с помощью БПЛА совершил дистанционное минирование территории противопехотными минами. С целью выполнения специальных огневых задач на направлении Старицы оккупанты дополнительно привлекли 4 снайперские пары.

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В ВСУ добавили, что в Волчанске в течение ночи противник основные усилия сосредоточил на ведении воздушной разведки с целью корректировки и нанесения огневого поражения по позициям Сил обороны, проводил восстановление боеспособности подразделений и пополнение боекомплекта минометных расчетов 82 мотострелкового полка 69 мотострелковой дивизии:

"Также отмечено эвакуацию санитарных потерь и логистическое обеспечение подразделений 128 отдельной мотострелковой бригады 44 армейского корпуса оккупантов".

Важные свежие новости Украины о войне - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, на днях аналитики Института изучения войны (ISW) заявили, что российские оккупационные войска могли снова захватить Волчанский агрегатный завод в Харьковской области и, вероятно, оккупировали Верхнекаменское Донецкой области. Опубликованные 7 октября геолокационные кадры, на которых видно, как российский солдат поднимает российский флаг на здании Волчанского агрегатного завода, указывают на то, что российские войска, вероятно, захватили завод.

Также вражеские войска недавно продвинулись вблизи Северска Донецкой области на фоне продолжения российских наступательных операций в этом районе 7, 8 и 9 октября. Геолокационные кадры, опубликованные 7 и 8 октября, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись к востоку от Григорьевки (к северо-востоку от Северска) и в западную часть Верхнекаменского (к востоку от Северска).

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