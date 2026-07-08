ВСУ освободили один из поселков в Донецкой области (видео)

Всего с начала этих суток произошло 219 боевых столкновений.

Силы обороны Украины освободили от российских оккупантов поселок Новохатское Донецкой области. Об этом сообщила 37-я отдельная бригада морской пехоты.

"Совместными и слаженными усилиями воинов 37-й отдельной бригады морской пехоты и собратьев из 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады поселок Новохатское Донецкой области полностью очищен от российских оккупантов. Шаг за шагом, несмотря на сопротивление врага и плотное минирование, морпехи и десантники выполнили поставленную задачу. Враг выбит с позиций, понес потери и отступил", - говорится в сообщении.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, всего с начала суток произошло 219 боевых столкновений.

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Таким образом, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях наши защитники отразили две вражеские атаки. Кроме того, оккупанты совершили 32 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Также в течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник дважды штурмовал позиции наших подразделений возле Гоптовки.

Там отметили, что на Купянском направлении сегодня враг совершил два штурма позиций Сил обороны в направлении населенных пунктов Новоплатоновка и Кившаровка. Восемь попыток захватчиков продвинуться зафиксированы на Лиманском направлении в районах Шийковки, Новоселовки, Дробишевого, Ямполя и Лимана.

"На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили 23 попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Кривой Луки, Закитного, Разниковки и в сторону Рай-Александровки", - добавили там.

Еще один вражеский штурм зафиксирован на Краматорском направлении в районе населенного пункта Юрковка.

На Константиновском направлении Силы обороны отразили 22 вражеских штурма вблизи населенных пунктов Степановка, Ильиновка, Иванополье, Константиновка и Александро-Шультино.

Целых 26 атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Светлое, Гулево, Покровск, Мирное, Матяшево, Белицкое, Дорожное, Никаноровка, Новый Донбасс, Родинское, Котлино и Удачное.

По предварительным подсчетам, сегодня там ликвидировано 37 оккупантов и 10 ранено; уничтожена одна артиллерийская система, одна единица автомобильной и одна единица специальной техники противника. Повреждены три артиллерийские системы, две единицы автомобильной техники и один пункт управления беспилотными летательными аппаратами противника.

Также наши защитники отразили две атаки оккупантов на Александровском направлении в районе Воскресенки.

Двадцать одна атака оккупантов зафиксирована на Гуляйпольском направлении в районах населенных пунктов Горкое, Гуляйпольское, Рыбное, Доброполье, Воздвижовка, Верхняя Терса, Цветковое, Косовцево, Новоселовка и Чаривное.

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