Россияне хотят до конца апреля оккупировать Константиновку и Дружковку, - Зеленский

В то же время, как отмечает президент Украины, у российских захватчиков нет достаточных сил для реализации таких планов в столь сжатые сроки.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об очередных сроках, которые установили для себя российские захватчики в отношении оккупации крупных городов в Донецкой области. Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время общения с журналистами в Закарпатье.

"Покровск, Константиновка, Дружковка – все это направление они хотят до конца апреля… Это невозможно. У них нет на сегодняшний день на это сил. Поэтому здесь нечего обсуждать. Они переносят эту цель. Она неизменна", – подчеркнул Зеленский.

Как сказал президент, у россиян бывают только разные подходы и сроки относительно оккупации этих городских агломераций.

"Сил у них для этого недостаточно", – добавил Зеленский.

Также он отметил, что российские захватчики несут большие потери в боях на фронте.

По словам президента, на Покровском направлении очень тяжело, но Силы обороны держат оборонительные рубежи. Также глава государства напомнил, что Украине нужны сильные гарантии безопасности, которых пока просто нет.

Россия давит на США, чтобы заставить Украину уступить территории

Как сообщал УНИАН, в конце марта президент Владимир Зеленский рассказал, что россияне в разговорах с американцами утверждают, что сейчас новые сроки, чтобы Украина вывела войска из Донецкой области. В частности, если Украина этого не сделает, то россияне через два месяца якобы захватят восток Украины, а затем будут еще какие-то требования к Украине.

Зеленский также добавил, что самым актуальным на переговорах остается вопрос территорий. По словам президента, украинским компромиссом является готовность прекратить войну по линии фронта.

