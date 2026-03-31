Россияне ударили по нескольким областям, есть разрушения и раненые (фото)

Больше всего раненых в Сумской области.

Российские оккупанты сбросили на Глуховскую общину Сумской области две управляемые авиабомбы, в результате чего на данный момент известно о 13 раненых.

Об этом сообщила Сумская областная военная администрация (ОВА). "Оба попадания – недалеко друг от друга, в жилом секторе".

Сообщается, что самой младшей раненой – всего 6 лет. В момент удара она вместе с отцом была дома.

"Люди получили травмы различной степени тяжести. Восемь пострадавших остаются в больницах", – уточнили в ОВА.

Там добавили, что повреждены по меньшей мере 15 жилых домов и автомобили.

Кроме того, в Полтавском районе зафиксировано падение обломков вражеского БПЛА, в результате чего был поврежден многоквартирный дом. Об этом сообщил глава Полтавской ОГА Виталий Дякивнич.

"По уточненной информации, к сожалению, один человек погиб. Трое человек получили травмы. Двоих госпитализировали, в том числе 11-летнего мальчика", - сообщил глава ОГА.

В целом взрывы этой ночью раздавались в Одессе, Сумах, Николаеве, Запорожье, на Днепропетровщине и Житомирщине.

В частности, как сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак, под утро враг атаковал Одессу ударными БПЛА.

"Зафиксировано попадание в 9-этажный жилой дом в Киевском районе. Повреждены фасад, балконы и остекление со второго по четвертый этажи. Пожар, возникший в результате удара, оперативно ликвидирован", – отметил он.

Лысак добавил, что в результате атаки ранен мужчина. Необходимую медицинскую помощь ему оказали на месте.

Удары по Украине

23 марта россияне нанесли массированный удар по Одессе. Тогда погибли два человека, было много раненых. В городе фиксировались значительные разрушения жилого сектора, повреждены учебные заведения и роддом.

В ночь на 28 марта армия РФ атаковала Одессу десятками дронов, в городе вспыхнули пожары. Атака длилась несколько часов.

Вас также могут заинтересовать новости: