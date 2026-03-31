Известный синоптик рассказала, какая погода будет в Вербное воскресенье

В этом году Пасха у православных верующих приходится на 12 апреля, соответственно, Вербное воскресенье будут отмечать 5 апреля.

В Украину пришли дожди, но в Вербное воскресенье уже будет преобладать сухая и солнечная погода. Такой прогноз на своей странице в Facebook обнародовала известный синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, сегодня погоду будет определять циклон, поэтому временами в Украине будут идти дожди.

Неделя в дальнейшем, по словам эксперта, также будет преимущественно влажной и с периодическими дождями. Однако на выходных погода уже должна улучшиться. В частности, 5 апреля, когда верующие празднуют Вербное воскресенье, осадков уже почти не будет.

"В Вербное воскресенье, по предварительному прогнозу, дожди вероятны только в южной части Украины, в целом будет много солнца, преобладать будет умеренно теплая погода", – порадовала Наталья Диденко своим прогнозом.

Ранее в комментарии Погода УНИАН Наталья Диденко сообщила, что на этой неделе холоднее всего будет на западе Украины. Уже сегодня, по ее данным, максимальная дневная температура здесь ожидается в пределах +4°...+9°. Еще, возможно, будет немного прохладнее, но не сильно.

В то же время на востоке, особенно на северо-востоке, может быть и до +16°...+19°.

Кроме того, в ближайшее время погоду на большинстве территорий Украины будут определять атмосферные фронты, поэтому периодически будут идти дожди.

