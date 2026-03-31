Хит украинского певца DREVO цинично украл россиянин

Команда украинца уже отреагировала на скандал.

У молодого украинского артиста DREVO украл песню российский певец.

Как пишет издание РБК-Украина, об этом сообщила команда исполнителя. Отмечается, что композиция "Потанцуй со мной" россиянина R. Riccardo является плагиатом трека "Енкараписта" DREVO.

Продюсер DREVO Михаил Шиян и лейбл Sound United хотят наказать исполнителя за незаконное использование песни и уже подали соответствующую жалобу дистрибьюторам. К слову, трек в исполнении R. Riccardo в ближайшее время должны удалить со всех платформ.

Видео дня

"Россияне вырыли вокруг своей территории правовой ров, через который, протащив объекты интеллектуальной собственности, можно безнаказанно плевать в лицо цивилизованному миру. Но мы им это не спустим! На каждом концерте Drevo мы собираем большие средства на поддержку ВСУ, чтобы уничтожать врага на поле боя. И здесь мы также разберемся с этими ворами. Плагиат не знает границ и должен быть наказан. Такие "танцы" должны заканчиваться падением в оркестровую яму", – подчеркнул продюсер Михаил Шиян.

К слову, DREVO получил известность после участия в Национальном отборе на "Евровидение-2024". И хотя тогда артист не победил в шоу, но начал активно развивать сольную карьеру. Его песни "Смарагдове небо" и "ГЕНГСТА" сразу стали популярными и заняли первые строчки в музыкальных хит-парадах не только в Украине, но и за рубежом.

