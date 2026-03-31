Россия убрала РЛС с границы с Финляндией, где Украина усилила дроновые удары, - OSINT

Это может быть связано с эффективной работой Украины по российским РЛС, расположенным ближе к линии фронта.

Россия сократила количество маловысотных радиолокационных станций (РЛС) "Каста-2Е2" и "Подлет" у границы с Финляндией. Об этом пишет"Милитарный" со ссылкой на OSINT-аналитиков.

Аналитики отмечают, что из-за густых лесов Россия вынуждена устанавливать радары в этом регионе на специальных мачтах. А рядом с ними оставляют вспомогательные машины, которые обеспечивают работу командного пункта и оборудования для функционирования радара. Многие такие места для размещения РЛС в этом районе стоят заброшенными, без признаков использования или активности.

Что интересно – одна из таких заброшенных локаций расположена в нескольких километрах от крупного российского нефтяного порта "Усть-Луга", по которому Украина активно наносит удары дронами.

OSINT-аналитик отмечает, что РФ вынуждена перебрасывать РЛС в направлении нового члена НАТО в Украину. Что свидетельствует об успешной кампании Киева по уничтожению вражеских систем ПВО.

"Каста-2Е2" и "Подлет-К1": что известно об этих РЛС

"Каста" – это мобильная двухкоординатная радиолокационная станция дециметрового диапазона кругового обзора. Ее главной задачей является контроль воздушного пространства, определение целей и координат – в частности на малых высотах. Она может обнаруживать цели на расстоянии до 150 километров. Также сообщается, что она может работать в условиях интенсивных радиоэлектронных помех.

"Подлет" – это РЛС сантиметрового диапазона. Она работает вместе с российскими комплексами ПВО С-400 и С-300ПМУ-2. Она может обнаруживать цели на расстояниях от 10 до 300 км и на высоте до 10 км. Работает в низковысотном, высотном, дальнем и горном режимах.

Удары Сил обороны в этом районе

Отметим, что в последние дни этот регион подвергается массированным атакам беспилотников. В частности, 29 марта СБУ во второй раз за неделю атаковали российский нефтетерминал в порту "Усть-Луга" на Балтике. Речь идет о ключевом российском морском порту в регионе, через который осуществляется экспорт нефти.

В целом же удары по этому району наносятся уже вторую неделю подряд. Таким образом, атака 29 марта стала пятой подряд по этому району. Тогда последствия пожара были видны, в частности, с пассажирских самолетов.

