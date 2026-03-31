Настоящий бестселлер: назван самый популярный кроссовер в Украине

Renault Duster ценят за удачное сочетание доступной цены, надёжности и просторного салона.

С начала года в Украине продали 9,5 тысячи новых легковых автомобилей – около 87% от общего объема продаж пришлось на сегмент внедорожников и кроссоверов. Об этом сообщает "УкрАвтопром".

На первом месте среди кроссоверов и внедорожников оказался Renault Duster, который за последние годы стал настоящим бестселлером отечественного авторынка. Именно он по итогам 2025 года стал самой популярной моделью на рынке новых легковых автомобилей.

Автомобиль ценят за удачное сочетание доступной цены, надежности и просторного салона. Купить новый Renault Duster в нашей стране можно по цене от 917 900 гривень.

Второе место занял автомобиль Toyota RAV4, который стал одной из самых популярных моделей в мире в целом. На третьем месте расположился Toyota Land Cruiser Prado.

В целом десятка лидеров выглядит так:

Renault Duster – 743 шт.; Toyota RAV4 – 706 шт.; Toyota Land Cruiser Prado – 447 шт.; Hyundai Tucson – 389 шт.; Mazda CX-5 – 305 шт.; Škoda Kodiaq – 267 шт.; Volkswagen Touareg – 201 шт.; Škoda Karoq – 183 шт.; BYD Leopard 3 – 182 шт.; Nissan Qashqai – 144 шт.

В течение прошлого месяца украинцы приобрели 466 легковых автомобилей из Китая, большинство из них были электромобилями. В пятерку самых популярных моделей новых легковых автомобилей китайского происхождения вошли BYD Sea Lion 06, MG ZS и Chery Tiggo 4.

Отмечалось также, что в феврале украинцы купили 2,7 тысячи подержанных легковых автомобилей, ввезенных из США. Наибольшим спросом в этой категории пользуется компактный кроссовер Ford Escape, который ценят за надежность, комфортную подвеску, хорошую управляемость и современное электронное оснащение.

