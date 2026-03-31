В России заговорили о поражении и призвали к переговорам на фоне ударов Украины, – ISW

Кроме того, РФ начинает признавать успехи Сил обороны на фронте.

Возможности Украины наносить стратегические удары по России вызывают растущее беспокойство в российском ультранационалистическом информационном пространстве. Об этом пишут аналитики из Института изучения войны.

Они ссылаются на одного из известных в этой сфере обозревателей, который заявил, что экономические возможности Запада, якобы помогающего Украине наносить стратегические удары, значительно превышают потенциал РФ.

Он отметил, что Силы обороны Украины будут только увеличивать масштабы своих атак. В то время как Москва не способна произвести достаточное количество ПВО для того, чтобы конкурировать с западным экономическим потенциалом. И поэтому, по его словам, Кремль "обречен на поражение" и должен немедленно "решить вопрос о прекращении войны".

Он также заявил, что РФ должна либо согласиться на "позорный мир", либо провести стратегическое наступление на фронте. Впрочем, по мнению обозревателя, РФ не способна на такое наступление и поэтому уже работает над "позорным миром". Отмечается, что эти заявления прозвучали на фоне ряда украинских атак по нефтяной инфраструктуре РФ в Балтийском море, которые оказывают ощутимое влияние на российскую экономику.

Также в РФ начинают признавать успехи Сил обороны и на линии фронта. Один из российских милблогеров пожаловался, что РФ не способна изменить ситуацию на фронте в свою пользу. И что "достаточно успешные" контрудары Сил обороны нарушили способность России проводить наступательные операции в 2026 году.

Также о сомнениях относительно возможности РФ продолжать наступление заговорили и в Госдуме РФ. В частности, заместитель председателя Комитета по вопросам обороны России Алексей Журавлев заявил, что кампания за Константиновку в Донецкой области, которую РФ уже долгое время не могут захватить, является важной, но не решающей.

Еще один российский милблогер акцентирует внимание на успехах Украины в применении дронов средней дальности. Это срывает российскую логистику "на десятки километров от линии фронта". Также он заявил, что РФ страдает из-за блокировки Starlink. Кроме того, по его оценкам, украинские силы превосходят российские в способности к технологической адаптации. Он также раскритиковал российское командование, отметив, что РФ не может прорвать линию фронта или удержать ее, полагаясь исключительно на живой состав.

Ранее аналитики из ISW заявили, что РФ уже начала испытывать сложности с прорывом украинской обороны после начала своего наступления. В частности, врагу сложно продвигаться в северной части украинского "пояса крепостей" в Донецкой области.

В то же время аналитики DeepState ранее сообщили, что РФ продвинулась в районе трех населенных пунктов в двух областях. А именно – вблизи Пазено и Русиного Яра в Донецкой области и Варваровки в Запорожской области.

В то же время аналитики отмечают сложную ситуацию для Сил обороны в районе Покровска. По их данным, РФ уже в значительном количестве присутствует в Гришино, где украинским защитникам удается сдерживать россиян в северных районах. Впрочем, по мнению аналитиков, падение этого населенного пункта – вопрос времени.

Вас также могут заинтересовать новости: