'А вы так умеете?' Мадяр публично поставил на место главу Rheinmetall

Украинская модель производства дронов – это не классическая индустриальная система, а гибкая и масштабируемая "экосистема".

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди резко ответил на высказывания главы Rheinmetall Армина Паппергера, который пренебрежительно отозвался об украинском производстве дронов.

В интервью Паппергер заявил, что украинские беспилотники якобы создаются "домохозяйками с 3D-принтерами" и в целом не являются технологическим прорывом, сравнив их производство с "игрой в Lego" и подчеркнув, что это "не технология уровня Lockheed Martin, General Dynamics или Rheinmetall".

Бровди не только не стал отрицать эту оценку, но и переосмыслил её в свою пользу: "Вы правы, господин Армин Паппергер, путь и через крик души. Свободолюбивая украинская Птица – это никакая не инновация, Это революция войны. Соревнования прошивок и частот. И да, это больно индустриалам, ведь происходит демократизация высокоточного оружия "кухонными г…ном и палками"".

По его словам, украинская модель производства дронов – это не классическая индустриальная система, а гибкая и масштабируемая "экосистема", которую невозможно уничтожить точечными ударами:

"Кроме прочего – это "облачный" комбинат, который невозможно остановить, растрепав ракетой или безпилотниками, как Усть-Лугу. А скорость итераций измеряется махами. Гигантизм динозавров, которые господствовали на планете, их не спас. Новая доктрина, новейшая война. А Вы так умеете?"

На ситуацию также отреагировал президент Владимир Зеленский. Комментируя слова Паппергера, он отметил: "Если каждая домохозяйка Украины действительно может создавать дроны, то тогда каждая домохозяйка Украины может быть гендиректором Rheinmetall".

Следует отметить, скандал разгорелся после интервью Паппергера изданию The Atlantic. На фоне критики Rheinmetall он попытался сгладить ситуацию и выступил с более дипломатичным заявлением, выразив "глубокое уважение к усилиям украинского народа в защите от российской агрессии".

В свою очередь внештатный советник президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин также публично прокомментировал заявление гендиректора Rheinmetall. Камышин подчеркнул, что все работники оборонной отрасли заслуживают уважения. И украинские женщины работают на равне с мужчинами, и, несмотря на то, что они домохозяйки, они заслуживают уважения.

