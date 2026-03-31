Скорлупа отлетит сама, не расколовшись: что добавить в яйца, чтобы их было легко чистить

Яйца - популярный продукт для завтрака или в качестве дополнения ко многим блюдам. Скоро Пасха, и в этот праздник яйца используют еще чаще. Однако их чистка часто бывает сложной, поскольку скорлупа трескается или прилипает к белку, из-за чего ее нелегко снять. Однако, как пишет Planeta.PL, есть метод, благодаря которому скорлупа буквально сама слетит с яйца.

Для этого нужно взять соду и добавить ее в воду еще до того, как опустить яйца.

Почему этот способ работает?

Пищевая сода делает воду щелочной. Такой уровень pH укрепляет внешний слой яйца, что предотвращает его растрескивание - даже если взять яйцо прямо из холодильника и резко бросить его в кипящую воду.

"Сода также проникает через микропоры и приподнимает внутреннюю пленку, отделяя ее от внутренней части. После варки скорлупа теряет сцепление, и в результате буквально сдвигается сама, а яйцо выглядит идеально. Как это сделать? Просто бросьте чайную ложку пищевой соды в воду, а когда она закипит, добавьте яйца и варите как обычно", - посоветовали в материале.

В то же время легкая очистка - это не единственное преимущество добавления соды к яйцам, ведь она также предотвращает образование желтого ободка вокруг желтка, поэтому яйцо сохраняет идеальный цвет, благодаря чему оно имеет аппетитный и эстетичный вид.

"Пищевая сода также устраняет неприятные запахи, которые иногда возникают во время варки. Более того, даже если скорлупа треснет, сода сразу сгустит вытекающий белок, благодаря чему не образуется типичная пена. Этот способ сделает варку яиц значительно быстрее и приятнее", - заверили в издании.

Другие советы экспертов

Как писал УНИАН, опытные хозяйки не выбрасывают использованные стеклянные баночки. Как оказалось, эти баночки могут заменить десяток специализированных кухонных приборов, что сэкономит ваш бюджет.

Также стало известно, как легко избавиться от накипи в чайнике. Для этого стоит использовать традиционные, природные методы, которые безопасны для всех.

Вас также могут заинтересовать новости: