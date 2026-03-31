Такого не было с 2024 года: важный металл резко подорожал, несмотря на войну в Иране

Цены на алюминий могут показать самый значительный месячный рост за последние почти два года. Война на Ближнем Востоке привела к сбоям в поставках и повреждению местных производственных мощностей, что привело к ужесточению ситуации на мировом рынке.

Издание Bloomberg пишет, что цена на алюминий в Лондоне приблизилась к отметке 3500 долларов за тонну. Таким образом, месячный рост цен на этот металл составил 10% - максимальный показатель с апреля 2024 года.

Конфликт между США, Израилем и Ираном повлиял на цены на сырьевые товары, в том числе на цветные металлы. Около одной десятой мирового производства алюминия сосредоточено в Персидском заливе, а экспорт затруднен из-за закрытия Ормузского пролива. Кроме того, иранские беспилотники и ракеты нанесли удары по заводам компаний Aluminium Bahrain BSC и Emirates Global Aluminium PJSC.

Видео дня

Завод EGA в Аль-Тавиле, мощностью 1,6 млн тонн в год, можно списать на долгосрочную перспективу, отметил аналитик Bernard Dadhah из Natixis SA. Это может привести к тому, что рынок из профицита предложения в 200 000 тонн перейдет к дефициту около 1,3 млн тонн в следующем году, сообщил он, предупредив о более серьезном дефиците, если завод в Бахрейне также был серьезно поврежден.

В 04:44 утра по киевскому времени трехмесячные контракты на поставку алюминия на Лондонской бирже металлов подорожал на 1,8% до 3 461,50 доллара за тонну. Таким образом, 1 килограмм метала обойдется в 3,46 доллара.

Цены на металлы - последние новости

25 марта цены на медь и большинство других металлов выросли. Оптимизм в связи с дипломатическими усилиями Вашингтона по прекращению войны на Ближнем Востоке усилил склонность трейдеров к риску.

Руководитель отдела исследований Chaos Ternary Futures Ли Сюэчжи предупредил, что пока война не прекратится, риск снижения цен на неблагородные металлы сохраняется.

