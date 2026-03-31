Нетаньяху заявил о двух попытках Ирана убить Трампа

Премьер-министр Израиля раскрыл подробности противостояния между Тегераном и Вашингтоном.

Иран дважды пытался ликвидировать Дональда Трампа и до сих пор охотится на него. Об этом рассказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью для NewsMax.

По словам израильского лидера, Тегеран годами вел себя как главный "хулиган" мира. Нетаньяху уверен, что руки иранских властей запятнаны кровью тысяч американцев. По его мнению, опасность никуда не исчезла, ведь планы в отношении Трампа у них до сих пор в силе.

"Тысячи и тысячи были убиты и искалечены в Афганистане иранскими ВЗУ. Они бомбили ваши посольства. Они дважды пытались убить президента Трампа. Они до сих пор пытаются его убить. И самое главное – они скандируют "смерть Америке", – рассказал он.

Как отметил премьер, агрессия Ирана распространилась далеко за пределы Ближнего Востока. По имеющимся данным, они успели "оставить след" даже в Венесуэле.

"Послушайте, если вспомнить, что происходило до войны, Иран был главным хулиганом на Ближнем Востоке и в мире. Он был главным спонсором государственного терроризма на многих континентах, включая Западное полушарие, в частности, кстати, вместе с Венесуэлой и другими", – подчеркнул Нетаньяху.

Напомним, что появилась информация о количестве выпущенных Ираном ракет и дронов по странам Ближнего Востока. Аналитики подсчитали, что за месяц было применено не менее тысячи беспилотников, десятки крылатых и более тысячи баллистических ракет по Объединенным Арабским Эмиратам, Кувейту, Саудовской Аравии, Бахрейну, Катару и Иордании, при этом реальное количество, вероятно, еще больше.

Ранее УНИАН писал о готовности президента США закончить войну в Иране даже без полного открытия стратегического Ормузского пролива, который в значительной степени заблокирован со стороны Тегерана.

Дональд Трамп якобы сообщил своим помощникам, что вместо сложной операции по разблокированию пролива Вашингтон может сосредоточиться на достижении главных военных целей – ослаблении иранского флота и ракетного потенциала – и затем свернуть активные боевые действия, чтобы не затягивать конфликт за пределы установленного срока.

