Дроны отбили у оккупантов попавших в плен украинских военных (видео)

Услышав подлет первого FPV, конвоир не успел укрыться за спинами своих заложников.

Операторам дронов удалось отбить у российских оккупантов двух украинских пленных без вмешательства пехоты. Об этом рассказали в 225-м отдельном штурмовом полку (ОШП).

Как отмечается, дроны 225-го ОШП отбили у захватчиков украинских пленных, которым затем удалось сбежать.

"На минутку – только дроны, без какого-либо участия пехоты!", – подчеркивают военные.

На видео можно увидеть, как между разрушенными зданиями россиянин под дулом автомата ведет двух украинских военных, руки которых связаны за спиной. Затем, увидев дрон, украинцы "прижимаются" к одному из зданий, а россиянин забегает в другой дом, в крышу которого попадает дрон. Оккупант выскакивает наружу и прячется в пристройке, куда также попадает украинский беспилотник. Через некоторое время двое мужчин, все еще со связанными руками, как можно быстрее удаляются от места, где попали в плен, и, судя по всему, направляются к своим.

"Услышав звук первого FPV, оккупант-конвоир не успел спрятаться за спинами своих заложников и в панике принял роковое для себя решение. Более буквального воплощения стратегии "разделяй и властвуй" (divide et impera) – и представить себе нельзя. Выражаем искреннюю благодарность 108-й бригаде и другим подразделениям Сил обороны за дронную коллаборацию", – заявили в полку.

Напомним, ранее украинские спецназовцы на поле боя отбили с помощью дронов трех своих сослуживцев, которые попали в плен во время выполнения задания. Бойцы подразделения, входящего в спецподразделение ГУР "Артан", вышли на задание – должны были совершить диверсионно-разведывательный рейд к позициям 247-го десантно-штурмового полка российских оккупационных войск. Однако, добравшись до вражеских позиций, бойцы столкнулись с группой противника и вступили в ближний бой – трое штурмовиков против трех российских десантников, которые применили неизвестное химическое вещество. В результате отравления газом украинцы потеряли боеспособность и были захвачены противником.

