Дроны не заменят пехоту: Forbes о главных вызовах мобилизации в Украине на 5-м году войны

По словам эксперта, мобилизация сегодня определяется не только патриотизмом, но и доверием к руководству, институтам и чувством справедливости.

На фоне затяжной войны с Россией Украина пересматривает подходы к мобилизации. Несмотря на развитие технологий, ключевым фактором остается человеческий ресурс, от которого зависит возможность удерживать фронт, проводить ротации и сохранять боеспособность армии. Об этом пишет Forbes.

Отмечается, что ситуация с мобилизацией в Украине существенно изменилась. Если в начале полномасштабного вторжения украинцы массово шли в армию из-за необходимости защитить страну, то теперь решающими становятся другие факторы.

По словам главы Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергея Кузана, граждане все больше хотят видеть компетентных командиров, которые берегут личный состав, получать роли, соответствующие их профессиональным навыкам и интересам, а также иметь реальные социальные гарантии для военных и их семей.

"Это естественная эволюция в условиях длительной войны. В 2022 году вопрос выживания государства вызвал всплеск добровольной мобилизации. В 2025-м вопрос уже не только в том, готовы ли люди служить, а в том, на каких условиях они готовы это делать", – пишет издание.

Кузан подчеркнул, что мобилизация сейчас определяется не только патриотизмом, но и доверием к руководству, институтам и ощущением справедливости и целесообразности службы.

Бывший начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич в февральском посте в соцсетях подчеркнул, что "проблема Украины не только в том, сколько людей она мобилизует, но и где они оказываются и как их используют".

"В длительной войне доверие разрушается, когда к войскам относятся как к быстрому решению кризисов на фронте, а не как к распределению, обучению и управлению ими как к дефицитному стратегическому ресурсу", – отметил он.

Появился страх перед ТЦК

Командир подразделения воздушной разведки 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Украины Василий Шишола заметил, что страх перед системой призыва у украинцев иногда превышает страх перед наступлением российских войск.

"Потенциальные призывники больше боятся ТЦК с папкой и ручкой в руке, чем российской армии, которая приближается с каждым днем. Никого даже не беспокоят их успехи на фронте. Эта ситуация, честно говоря, меня пугает", – сказал военный.

По словам автора, это несколько преувеличенно описывает ситуацию, но отражает, как растет напряжение внутри военной системы Украины. Мол, проблема в том, что после лет боевых действий, потерь, истощения и неопределенности общественный договор о военной службе стало труднее поддерживать.

Влияние российских информационных операций на мобилизацию

Усилили эту проблему еще и российские информационные операции, считают эксперты. По мнению Кузана, вражеская дезинформация сейчас является одним из решающих факторов, влияющих на мобилизацию, и направлена она на подрыв доверия к ТЦК, деморализацию населения, усиление недоверия к власти.

Эксперт сообщил, что только за первые недели ноября в интернете появилось примерно 164 000 упоминаний о мобилизации, пунктах набора и военной службе, большинство из которых имели негативный тон. Он добавил, что такие видео активно распространяют каналы, на которых в целом преобладает антимобилизационный контент.

"Это не означает, что каждое такое видео является фейком. Но в информационной среде, сформированной ботами, манипуляциями и выборочным усилением, даже реальные инциденты могут быть использованы как оружие далеко за пределами их непосредственного контекста. Результатом является разрушительная обратная связь: отдельные злоупотребления или мнимая несправедливость порождают возмущение, это возмущение усиливается в интернете, а более широкая легитимность мобилизации ослабляется", – говорится в статье.

Нехватка людских ресурсов сказывается на фронте

При этом проблема нехватки мобилизационных ресурсов сказывается на фронте: в некоторых местах украинские позиции напоминают изолированные опорные пункты, удерживаемые лишь горсткой войск, со значительными промежутками между ними.

"Самая большая проблема – это нехватка достаточного количества пехоты", – сказал бывший офицер 47-й механизированной бригады Николай Мельник.

По мнению Кузана, одной из фундаментальных проблем на украинском фронте является не только нехватка нового личного состава, но и неспособность найти время для полноценного восстановления солдат, которые уже воюют годами. Мол, эту проблему сложнее решить, чем просто усилить мобилизацию, и в таких условиях есть риск скорее подрыва морального духа, чем восстановления боевой мощи.

Как Украина решает проблему мобилизации

Украина пытается решить эту проблему с помощью определенного набора инструментов. Кузан рассказал, что набор персонала сейчас осуществляется тремя способами: традиционная мобилизация, независимый набор в бригады и перевод между подразделениями. Добровольный набор, говорит эксперт, стал особенно важным, поскольку позволяет людям выбирать подразделения и роли, более близкие к их профессии или интересам, что может улучшить как мотивацию, так и производительность.

Кузан отметил, что лучше всего справляются подразделения, демонстрирующие явные преимущества для потенциальных новобранцев: командиры, которым солдаты доверяют, лучшие системы поддержки и надежная возможность служить на выбранной должности, на которой они могут быть наиболее эффективными.

Кроме того, рассказал эксперт, Украина ввела варианты контрактов, направленные на то, чтобы сделать службу более устойчивой. Речь идет о контрактах, которые предлагают период отсроченной мобилизации или ротации после завершения, а также о программах, разработанных для расширения добровольной службы и привлечения новобранцев в специализированные сферы.

Он утверждает, что эти реформы уже перешли в фазу внедрения, но широкая осведомленность общественности остается недостаточной. По его мнению, многие украинцы до сих пор не до конца понимают новые условия службы, и этот информационный пробел сам по себе теперь является частью проблемы мобилизации.

Мобилизация как испытание государственной способности

Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес рассказал, что мобилизационный вызов Украины заключается не только в том, чтобы привлечь больше людей в армию, но и в том, чтобы сделать армию более надежным институтом. По его мнению, первоочередной задачей является укрепление институциональных военных сил путем улучшения набора, обучения, оснащения и обеспечения.

"Семьи должны быть уверены, что их сыновья и дочери будут должным образом обучены, оснащены и управляемы", – сказал он.

Во-вторых, утверждает он, Украина должна стать настоящей обучающейся организацией, с анализом и обменом знаниями, и это должно последовательно применяться во всех бригадах. В-третьих, высшее руководство должно уменьшить различия между подразделениями.

"Некоторые бригады являются исключительными; другие сохраняют устаревшую культуру советского образца. Преодоление этого разрыва является ответственностью высшего руководства", – сказал Ходжес.

Ничто не устранит потребности в людях

Автор статьи указывает, что мобилизационные проблемы Украины часто формулируются узко: будто это просто вопрос набора большего количества людей. На самом деле это более широкое испытание государственной способности в военное время, учитывая то, что тактика и технологии быстро развиваются.

Украинский аналитик Орест Зох отметил, что однократного обучения для военных недостаточно, когда характер боевых действий меняется каждые шесть месяцев: подразделения, которые не адаптируются постоянно, рискуют отстать.

Хотя беспилотники, укрепления и тактическая адаптация позволили Украине частично уменьшить преимущество России в человеческих ресурсах, но ничто из этого не может устранить потребности в людях. В длительной войне на истощение преимущество будет у той стороны, которая может лучше всего обучить, разместить и удержать своих людей. Для Украины регулирование мобилизации может быть столь же важным, как и любое новое оружие, подытожил журналист.

Как сообщал ранее УНИАН, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский оценил мобилизацию в Украине на 6-7 из 10. Он отметил, что хотелось бы лучшего качества подготовки и большего количества мотивированных людей, "которые не покидают воинские части и выполняют все поставленные задачи".

Также мы писали, что Министерство обороны Украины работает над уменьшением конфликтов во время мобилизации и нарушениями прав человека со стороны Территориальных центров комплектования и социальной поддержки. По словам члена комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, в апреле ожидаются уже первые наработки в этом вопросе. После этого их вынесут на детальное обсуждение.

