Доллар продолжает дешеветь: курс валют в банках и обменниках

Продать доллар можно в среднем по курсу 43,55 грн, а евро – 50,00 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 31 марта, подешевел на 4 копейки и составляет 44,10 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,55 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 9 копеек и составляет 50,90 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,00 гривень за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 43,89 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,76 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 50,75 грн/евро, а курс продажи – 50,50 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 31 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,80 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 4 копейки.

По отношению к евро гривня также укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 50,31 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта выросла на 18 копеек.

Глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине, экономист Андрей Забловский считает, что на долларе заработать сейчас не получится, хотя цена на американскую валюту благоприятна для покупки. По его словам, чтобы наличный доллар сравнялся по доходности с гривневыми ОВГЗ, его курс до конца текущего года должен составить 50 грн/долл.

