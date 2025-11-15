Людей направили в учебные центры, несмотря на лживые обещания Минобороны страны-агрессора.

Российские захватчики принудительно мобилизовали первых резервистов на временно оккупированной территории Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации (ОВА) Алексей Харченко в Телеграм-канале. Отмечается, что в российском Минобороны обещали готовить этих людей исключительно к охране инфраструктурных объектов. Однако их сразу направили в учебные центры.

По словам Харченко, такие "специальные сборы" будут продолжаться в течение двух месяцев.

"В каждой административно-территориальной единице военкоматы установили соответствующий план нового варианта принудительной мобилизации", – добавил глава Луганской ОВА.

Война в Украине: другие важные новости

Военный 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ с позывным "Мучный" рассказал о боях на Покровском направлении. В районе Родинского ситуация остается сложной, но украинским защитникам удается выбивать россиян из города.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что российские войска провалили определенные правителем РФ Владимиром Путиным сроки захвата Покровска и Купянска. Он отметил, что их в очередной раз перенесли.

Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов говорит, что сейчас российские оккупанты в Купянске находятся в худшем положении, чем Силы обороны.

