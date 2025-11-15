По словам главы государства, эти сроки в очередной раз были перенесены.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с руководителями сферы обороны и безопасности. По словам главы государства, Россия провалила определенный срок захвата Покровска и Купянска, который установил российский диктатор Владимир Путин.

"Кирилл Буданов (глава ГУР - УНИАН) доложил по ситуации на угрожающих направлениях фронта, по военным приготовлениям России и сроках, на которые рассчитывает оккупант. Сейчас Россия провалила очередной определенный Путиным срок захвата Покровска и Купянска, и сроки в очередной раз были перенесены", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.

В то же время глава Службы внешней разведки Олег Иващенко доложил президенту о политической и экономической ситуации в России, а также настроения в их обществе и окружении Путина. Как заверил Зеленский, соответствующие выводы после этого были сделаны.

"Определили основные направления нашей защиты в течение ближайших недель, также дополним план оборонительных мероприятий на зимние месяцы. Продолжим и применение наших дальнобойных санкций - специальные службы, и прежде всего Служба безопасности Украины, и украинская армия имеют соответствующие задачи. Готовимся к координации с ключевыми партнерами в дипломатической работе, учитывая обновления в оценках ситуации. Готовим меры, которые могут обеспечить дипломатическую активизацию. Спасибо всем, кто на защите Украины!", - подытожил украинский лидер.

Планы Путина по захвату Покровска

Ранее украинский военный Станислав Бунятов сообщил, что Путин приказал захватить Покровск до середины ноября, ссылаясь на слова российского пленного.

"Пленный говорит, что Путин дал приказ захватить Покровск до середины ноября, так что мяса и техники жалеть не будут", - отметил боец.

В то же время ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман высказался о выводе Сил обороны из Покровска. По его словам, это наиболее сложная организационная задача.

"И она уже подготовлена, боевое распоряжение уже готовы. И когда наступит такое время, если придется отходить из Покровска - надо будет просто одна команда. Если ситуация будет такова, что надо отходить - решение уже есть, боевое распоряжение есть в карманах у командиров. Только команда на выполнение еще не поступила", - добавил Гетьман.

